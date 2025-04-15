有錢真好！周揚青開箱私人飛機「驚人背景」曝光

周揚青近日盛裝搭乘私人飛機赴美國「科切拉音樂節」觀賞演出。（組合照，翻攝自微博）

〔記者邱奕欽／台北報導〕周揚青2020年4月以一封「毀滅級分手信」踢爆情斷交往9年的「小豬」羅志祥後聲名大噪，如今5年過去也被目擊有望展開第5段戀情，個性敢愛敢恨、作風海派大方，對「有錢」這件事也很坦蕩，近日她盛裝出發飛赴科切拉看表演，同時開箱所搭乘的私人飛機內部模樣，讓網友們大開眼界。

周揚青近日前往美國參與「科切拉音樂節」（Coachella ValLEy Music and Arts Festiva），登台的各個是巨星，包括「女神卡卡」Lady Gaga、「BLACKPINK」Lisa及Jennie皆獻上華麗舞台演出，她身穿飄逸洋裝並戴上墨鏡坐上私人飛機，可見她看著飛機窗外的天景，坐在舒適寬敞的座位上喝著香檳，過程中也順道曝光機艙內部的裝潢，奢豪生活讓許多網友眼界大開，驚呼連連「有錢真好！」

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周揚青喝著香檳搭乘私人飛機的奢豪生活讓外界眼界大開。（組合照，翻攝自微博）

事實上，周揚青自幼在優渥的環境中成長，背景驚人是不折不扣典型的「白富美」，被挖出父親周載群在中國為某大型國企老闆，在商界人脈廣闊同時還有軍方背景，身價至少百億人民幣起跳。然而，周揚青身為「白富美」卻無公主病，個性直率敢愛敢恨，也有大票粉絲支持，第5段戀情近日也出現端倪，被外界一致認爲指日可待。

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