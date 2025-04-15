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大膽！ 侯佩岑《浪姐6》慘遭喜劇雙姝抱起甩來甩去

女星侯佩岑參加中國綜藝節目《乘風2025》（浪姐6）。（翻攝自臉書）女星侯佩岑參加中國綜藝節目《乘風2025》（浪姐6）。（翻攝自臉書）

〔記者馮亦寧／綜合報導〕女星侯佩岑參加中國綜藝節目《乘風2025》（浪姐6），沒想到競爭激烈，在節目中竟然被人氣喜劇演員張小婉、管樂兩人一把抱起，還當成甩棍繞著身體甩來甩去，嚇得侯佩岑花容失色。

《浪姐6》當中管樂（右）一把抱起侯佩岑（中）製造效果，張小婉在旁敲邊鼓。（翻攝自微博）《浪姐6》當中管樂（右）一把抱起侯佩岑（中）製造效果，張小婉在旁敲邊鼓。（翻攝自微博）

雖然侯佩岑被嚇壞了，不過卻把螢幕前的觀眾逗樂了，因為侯佩岑過去都是走氣質、知性、時尚路線，但張小婉、管樂兩個人本來就是喜劇演員，哪裡管得了這些，為了效果，管樂一把抱起侯佩岑甩啊甩，讓現場效果拉滿，更博得滿堂彩。

管樂（左）和張小婉兩人是好友，情如姊妹。（翻攝自微博）管樂（左）和張小婉兩人是好友，情如姊妹。（翻攝自微博）

台上表演大膽的管樂事後稱讚候佩岑是個很可愛、幽默的人，雖然大牌但人很隨和；侯佩岑也覺得一見到管樂就被她的才華驚艷。

管樂（左）和張小婉兩人合作默契極佳，互動完美。（翻攝自微博）管樂（左）和張小婉兩人合作默契極佳，互動完美。（翻攝自微博）

管樂和張小婉是喜劇組合，兩人有很多經典段子，極佳默契和幽默表演每次讓觀眾印象深刻、拍案叫絕。兩人於2014年相識，當時在同一個劇組表演音樂劇，後來2017年更組成搭檔參加綜藝節目海選。她們兩人參加《週六夜現場》、《全民大編劇》、《一年一度喜劇大賽第二季》都有極佳表現，去年、今年張小婉更登上春晚舞台。

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