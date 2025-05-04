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娛樂 電視

黃正杰告別式帥氣遺照惹鼻酸 艾瑞絲悲痛曝生前約定

羅子秦／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕男星黃正杰過去參加節目《康熙來了》走紅，年僅31歲的他傳出死訊，讓粉絲難以接受，昨（3日）舉辦告別式，湧入眾多親友哀悼，包括演藝圈好友田亞霍、艾瑞絲皆到場弔唁，而靈堂中間的遺照是他帥氣身影，讓眾人看了不捨啜泣鼻酸。

黃正杰告別式圓滿完成。（翻攝自臉書）黃正杰告別式圓滿完成。（翻攝自臉書）

艾瑞絲昨天在IG限動PO出參加告別式的影片，對於黃正杰的離世感到捨不得，憶起4月中旬兩人見面時，黃正杰約她一起去夜店演出，然而，她面對太多人會感到恐懼，黃正杰還為此安慰她說：「不要怕，我會陪你。」

艾瑞絲IG限時動態。（翻攝自IG）艾瑞絲IG限時動態。（翻攝自IG）

豈料，兩人再次見面是在這種場合，艾瑞絲感嘆，「你沒跟我說在這個場合，而且你也不在我身旁，只剩下我一個人不知所措，並喊話黃正杰，「你下輩子欠我一次，打勾勾。」

艾瑞絲在IG限動PO出參加告別式的影片。（資料照，記者王文麟攝）艾瑞絲在IG限動PO出參加告別式的影片。（資料照，記者王文麟攝）

對於黃正杰的離開，艾瑞絲表示，感覺好不真實，「覺得隨時都可以打給你，只是你不會再接了。」她感性地說，「我沒跟你說再見，我只希望你在其他維度裡也能快樂，也許每一段關係都有一個期限，但是我的好朋友我永遠愛你。」

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