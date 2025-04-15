貴婦奈奈潛逃加拿大 悲慘生活住地下室

貴婦奈奈想回台受審，傳她潛逃加拿大過著居無定所生活，不但身心俱疲，身體健康也亮紅燈。（翻攝自臉書）



林南谷／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕網紅「貴婦奈奈」蘇陳端與男友黃博健、男友父親黃立雄涉嫌經營杏立博全醫美診所吸金10億元，一家4口7年前潛逃出境遭通緝，黃立雄因不堪黑幫恐嚇討債，主動聯繫調查局願意返台說明並在去年5月2日自加拿大被押解返台，今（15）日爆出貴婦奈奈也有意循此模式返台接受調查，其實，早在黃立雄投案時，貴婦奈奈早厭倦逃亡生活。

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去年5月3日清晨5點，黃立雄夫婦被上銬自加拿大多倫多返台，大批檢調人員一路護送通關，當時爆出原本貴婦奈奈與黃博健毫無投案之意，繼續躲在加拿大並用「打居留官司」為藉口，但在黃立雄夫婦回台後，才爆出貴婦奈奈動搖拒返台意念，慎重考慮回台受審。

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據了解，貴婦奈奈想回台受審另一原因，她潛逃加拿大過著居無定所生活，不但身心俱疲，身體健康也亮起紅燈，租屋處的地下室除了黑暗整天不見天日，不時還會有老鼠常出沒，連家具都是撿別人不要的，生活相當悲慘，對照過往在台灣光鮮亮麗，令人不勝唏噓。

外傳貴婦奈奈想回台接受調查藉以切割黃博健，據悉，因為要面對司法，黃博健至今仍不肯點頭回台受審。

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