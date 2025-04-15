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娛樂 最新消息

大牙收入剩1萬！宥勝妻爆「月開36檔團購」 黃子佼案吹哨者火大發聲

宥勝（左起）涉強制猥褻罪後，妻子慈惠被踢爆月開36檔團購，遠超大牙迄今的1萬元月收入。（組合照，翻攝自臉書粉、本報資料照）宥勝（左起）涉強制猥褻罪後，妻子慈惠被踢爆月開36檔團購，遠超大牙迄今的1萬元月收入。（組合照，翻攝自臉書粉、本報資料照）

〔記者邱奕欽／台北報導〕宥勝遭控於2016年藉著載送女助理返家途中，踰矩跨坐、揉胸舔耳、強吻等行逕被依強制猥褻罪起訴，遭判8個月有期徒刑、緩刑5年，上繳200萬元；然而，宥勝的妻子慈惠近日被踢爆一個月可開36檔團購，遠超MeToo運動中的性騷案受害者「大牙」周宜霈如今每月僅1萬元的收入，這讓黃子佼案的吹哨者Zofia看不下去氣憤開譙。

沉寂22個月，宥勝7日以「重啟頻道，重新出發」為題在YouTube頻道發布新影片宣告復出，不過外界不滿他「借道歉之名，行宣傳之實」，浮出水面不到5天慘遭全民抵制，不過妻子慈惠隔日則公開發文力挺，更信心喊話自勉「愛，能超越一切」，一席話卻使各界輿論更加猛烈。

翌日，「大牙」周宜霈出席公開活動坦言，在2023年6月指控11年前遭「黑人」陳建州性侵未遂後，這段期間幾乎無工作機會，只有零星邀約月收1萬餘元，「我真的很想要拍戲，但明顯是因為講這些事（意指metoo事件）影響工作！」她語氣雖然平靜，卻藏不住心中的無奈與傷痕。

同為受害者的Zofia獲悉大牙的遭遇後感到既不公又不捨，更義憤填膺公開在社群平台開譙痛罵，「宥勝YT復出，他老婆一個月開36個團購，36個團購是什麼概念？不只是一口飯，還可以飽到吐！然後大牙一個月只賺一萬？」有網友傻眼表示「不懂廠商也不懂買的人...」對此，Zofia則火大狠嗆「都是把利益放在道德正義之前的人！」

☆現代婦女基金會 性侵害防治服務專線02-7728-5098分機7☆

☆尊重身體自主權，遇到性騷擾勇於制止、勇敢說不，請撥打113、110☆

☆強化打擊網路性暴力犯罪，防止性影像傳播，刑法已增訂第28章之1「妨害性隱私及不實性影像罪章」☆

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