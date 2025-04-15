（專訪）婁峻碩「電爆你」意外噴笑點 為沉重《器子》添加娛樂性

婁峻碩（左）和李沐在《器子》是青梅竹馬。（華映提供）

〔記者許世穎／專訪〕人氣男星婁峻碩演出經驗已相當豐富，不過說起最近在台片《器子》的演出卻仍自認很「菜」，全因其實這是他第一部電影，但受疫情影響進度終於推出。提到片中「再吵我就電爆你」的台詞幾乎每次放映都讓觀眾意外噴笑，他認為角色是高中生，講這種話很正常，「但我沒想到觀眾會覺得這麼好笑，也算讓沉重的電影添加娛樂性。」

該片集合張孝全、李沐、婁峻碩及薛仕凌等人一同演出，上週上映勇奪全台新片冠軍。婁峻碩回憶起拍攝，直說：「這應該算是我第一部主演的大型動作片吧！」他說一開始覺得角色設定有點複雜，尤其第一次演戲相當青澀，「現在回頭看會覺得有些地方可以再更自然、更精準地詮釋。」對於意外增加笑點則說「我覺得雖然有點不和諧，但還算合理吧！」

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提到身兼歌手、主持以及演員身分，婁峻碩說這樣的發展其實不是刻意為之，「一開始也沒想那麼多。歌手跟演員都是我很喜歡的身份。」他說大學時曾想讀戲劇系，「只是當年面試抽到即興表演，我表現得很爛，後來完全沒接觸過表演。」後來他從歌手出發，參加節目累積經驗，慢慢建立起信心，「試鏡還是會有壓力，但我每一次機會都很新鮮，就算只有一點戲份，也會想把它演好。」

在《器子》中，婁峻碩和李沐是青梅竹馬，但她來自富裕家庭，他則是管家的孩子，故事裡埋著階級的矛盾與成長的不安，他說學生時期也曾交往過家境比較好的對象，「那種壓力是有的，你會覺得自己不夠好，不夠有才華、沒能力。但大概學生時期才會有這種心情吧，長大以後會比較能放下，把重點放在『自己跟彼此能不能把這段關係處理好』。」

婁峻碩（左）曝第一次看張孝全演出是電影《盛夏光年》。（記者王文麟攝）

談到與資深演員合作，婁峻碩眼中彷彿閃著光芒，他說和張孝全、薛仕凌一起工作，光是在旁邊看他們討論，就像在上課一樣，「雖然和孝全哥沒有太多對戲，只有一場短短的打戲，但能夠站在他身邊，就覺得很幸運。」他說第一次看張孝全演出是電影《盛夏光年》，「那時候就覺得他演什麼像什麼，後來又在《深夜食堂》看到他，還是覺得他好厲害。」

31歲的婁峻碩笑言到前年都還在演高中生，未來會想挑戰變態、殺人犯之類的「衣冠禽獸」，更認為好的演員應該要演什麼像什麼，「我很想演律師，甚至認真想過要去念法學院，小時候就覺得律師超帥。」他也提到很欣賞梁朝偉，「他光是眼神就能說一個故事」。至於覺得什麼時候可以挑戰張孝全現在的演出？他再度表示「我還很菜啦！」目前還不敢想。《器子》全台上映中。

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