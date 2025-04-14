（獨家）韓亞諾捲地下賭場風波 首發聲撇蓄意參賭「是朋友介紹的」

新北市中和警分局查抄轄內德州撲克賭場，逮捕負責人林男、女荷官、工作人員及賭客共21人，而其中一名賭客，是曾與樂天女孩「琳妲」林羿禎交往的男星韓亞諾（紅圈）。（記者陸運鋒翻攝）

〔記者侯家瑜／台北報導〕新北市警方近日破獲一起藏身中和社區的德州撲克地下賭場，現場不僅設有賭桌，還請來穿著低胸緊身上衣的「巨乳女荷官」吸引賭客。中和警分局11日出動查緝，當場逮捕負責人林姓男子、林姓女荷官、3名工作人員及16名賭客，其中包含男星韓亞諾，而他稍早也做出回應。

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韓亞諾強調自己全程未知情並非蓄意參賭。（資料照，翻攝自IG）

韓亞諾稍早回應本報，表示：「我本身喜愛德州撲克，也常參與撲克節目與大型賽事，當天是透過朋友邀請，並不清楚那是非法賭場，是第一次去那裡，以後會更加注意出入場所。」強調全程未知情並非蓄意參賭。

韓亞諾過去曾經擔任模特兒與演員兩年，身高約185公分，外型俊朗，在社群平台上也相當活躍，經常分享生活點滴與工作動態，展現出親民的一面。

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