李珠珢返韓待遇升級！吉祥物出手保護她 超萌畫面網瘋傳

李珠珢近日返回韓國參加LG雙子啦啦隊的應援活動。（翻攝自IG）

張宇嫺／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕韓籍啦啦隊女神李珠珢今年加盟中職富邦悍將Fubon Angels掀起高度關注，日前又宣布加入韓職LG雙子隊的應援行列，近日她返韓應援，被發現待遇似乎也稍稍提升，讓不少網友看了相當感動。

LG雙子隊的吉祥物Lucky伸手替李珠珢檔雪。（翻攝自IG）

YouTube頻道「台式應援團 Taiwaning LA」日前曝光一段李珠珢回韓應援的畫面，當天比賽現場天氣劇烈變化，不僅下雨還飄雪，這時LG雙子隊的吉祥物Lucky見狀，立刻伸手擋在李珠珢頭上，替她遮風擋雪，溫暖舉動瞬間引發網友瘋傳。

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李珠珢曾被吉祥物粗魯對待。（翻攝自IG）

事實上，李珠珢過去在韓職起亞虎啦啦隊時期，曾經因為被吉祥物粗魯對待掀起爭議。當時她被強行壓著頭，大力前後搖晃超過25下，甚至一度站不穩腳步，畫面曝光後引起台灣粉絲群起激憤。如今回韓國，待遇明顯不同，備受呵護的模樣讓不少人留言表示欣慰，「這才是我們希望看到的吉祥物，謝謝你保護我們珠珠寶貝」、「誰說珠珠回去是灰姑娘的， 現在也是受到韓國的重視，大家應該替她感到高興，她在哪裡都是大家的小公主啊」、「韓國的小公主真心被保護」。

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