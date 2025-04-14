還沒輪到你開心！金星昨順行 命理師示警「5星座壓力爆棚」

〔記者侯家瑜／台北報導〕雖然金星在4月13日順行，照理該是迎來浪漫與輕鬆氛圍的時刻，但命理專家阿谷老師直言：「還沒輪到你開心！」原來是受到土星與天王星相位的影響，不但感受不到金星該有的舒心，甚至還可能陷入金融壓力與生活混亂中。

阿谷老師提示這波星象動盪有感的星座。（秦芸殿提供）

阿谷老師說這波星象動盪，最有感的莫過於「金牛、雙魚、牡羊、天秤、摩羯」五大太陽或上升星座。像是金牛座的人早就隱約覺得人生該改變，但現在是「不改不行」的逼迫時刻；而雙魚們則在土星壓力下悶了兩年半，雖然好像習慣焦慮了，但壓力其實從沒走遠。

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牡羊座則可能面臨重大挑戰，一旦接受，人生將急轉彎。阿谷老師提醒，這不一定是壞事，壓力有時也是翻身的機會。至於天秤，恐將面臨合作破局或關係攤牌，4月小心爆雷。而摩羯座則要特別當心健康問題，尤其天王星長期壓在金牛，健康風險默默累積，最近可能亮紅燈！

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阿谷老師也強調這波土星與天王星的緊張關係恐怕要延續到月底，尤其在金融層面還會有餘震，包括川普拋出的關稅議題、股市震盪等，未來一週還得繃緊神經，提醒大家：「金星順行不代表平靜來臨，反而可能是『先甜後苦』的假象。」

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