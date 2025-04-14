林俊傑突襲演唱會舞台！孫燕姿被嚇傻 夢幻聯動反應曝光

〔記者張釔泠／台北報導〕華語樂壇天后孫燕姿「就在日落以後」巡演新加坡站，昨天迎來最終場，壓軸夜最狂彩蛋莫過於金曲歌王林俊傑突襲登場，與孫燕姿合唱《我懷念的》，天王天后睽違11年再度在新加坡室內體育館的舞台上夢幻聯動，獻上新加坡限定的神級時刻。

林俊傑千里飛返新加坡，為孫燕姿演唱會送上驚喜。（Make Music提供）

當晚，林俊傑演唱會的和音班底、也是「插班生」成員的陳迪雅先在點歌環節開了一個小小哏，點唱《她說》時語帶玄機地說「可能某個林姓歌手會出來」，引爆觀眾期待，結果撲空一場，大家以為驚喜沒了，殊不知真正的彩蛋還在後頭。

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孫燕姿唱《我懷念的》時，林俊傑竟然無預警從舞台後現身，全場直接炸裂，孫燕姿也當場愣住，原來這幕合體，是林俊傑與團隊早就計畫好的隱藏驚喜，連她本人都完全被蒙在鼓裡。

林俊傑千里飛返新加坡，為孫燕姿演唱會送上驚喜。（Make Music提供）

2016年，林俊傑曾在音綜《夢想的聲音》翻唱《我懷念的》感動無數觀眾，如今與原唱在家鄉舞台合體飆唱，情懷與意義雙重拉滿。為了這一刻，他11日在墨爾本演唱會剛落幕，隔日火速飛返新加坡，只為13日晚親自站台力挺。兩位新加坡之光合體，現場尖叫聲瞬間破表。

合唱結束後， 林俊傑一臉得意問：「驚不驚喜？」孫燕姿笑說：「驚喜驚嚇都有。」他隨即感性表示，自己和歌迷一樣，等了她11年，所以一定要來，終於又能在舞台上看到她發光發亮。孫燕姿則笑虧自己怕麻煩不敢開口，結果他竟然自己現身，還補一句：「不愧是行走的CD，一直唱我的key，好像在幫我和音。」林俊傑也忍不住喊：「真的好高！」兩人默契互動笑翻全場。

林俊傑千里飛返新加坡，為孫燕姿演唱會送上驚喜。（Make Music提供）

林俊傑千里飛返新加坡，為孫燕姿演唱會送上驚喜。（Make Music提供）

兩人從2010年在林俊傑演唱會上合作，之後一同創作《她說》，也在「時線」演唱會新加坡場首度合唱。除了舞台上的默契，天王天后私下更是好友。每逢節慶互送禮物、社群打卡彼此是日常操作。兩人也推出抗疫公益曲，並多次在新加坡國慶慶典同台，被粉絲親切稱為「坡花」與「坡草」。這次演唱會《祝你開心》一曲的動畫中，更趣味還原2021年春節一起包餃子的畫面，2D版合體已讓粉絲嗨翻，真人版直接封神。「就在日落以後」下一站將在上海開唱。

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