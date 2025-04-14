BKPP宣布來台度蜜月 泰版《鬼家人》4天3夜行程曝光

人氣泰星Billkin在《冥婚鬧泰大》有不少動作戲都親自上陣。（金盞花大影業提供）

〔記者廖俐惠／綜合報導〕泰國版《鬼家人》喜劇電影《冥婚鬧泰大》（The Red Envelope）將於5月9日全台上映，金盞花大影業今天（14日）驚喜宣布，Billkin、PP Krit以及導演查揚諾布普拉寇、監製班莊比辛達拿剛將在5月7日來台宣傳四天三夜，這也是BKPP時隔2年再度來台會粉，已等不及要和粉絲相見，兩場「蜜月訪台放映見面會」票券本週六開賣。

PP Krit（左）和Billkin在《冥婚鬧泰大》有不少爆笑的動作場面。（金盞花大影業提供）

《冥婚鬧泰大》超人氣泰星Billkin（右）和PP Krit5月將合體來台宣傳。（金盞花大影業提供）

今天（14日）發布動作篇花絮，超人氣泰星Billkin首度挑戰動作喜劇，不僅親自上陣挨打，甚至多次倒吊演出，相當犧牲，PP Krit則開心享受「飛天吊鋼絲」樂趣。Billkin演出警察線人「明」，有大量動作戲，從開場帥氣的過肩摔，到拒絕冥婚後衰事上身，被車撞、被黑道圍毆，查案過程又得混進酒吧尬舞、打泰拳，上演各式槍戰。他笑說：「我的角色是個倒楣鬼，經常跑來跑去，非常累，很消耗體力！」其中一場手腳被綁住180度倒掛戲碼，Billkin親自上陣，PP Krit看了心疼表示：「一般人正常倒掛最多可撐30秒到1分鐘，但他要拍超多次，好可憐。」

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《冥婚鬧泰大》導演查揚諾布普拉寇指導Billkin拍攝動作戲。（金盞花大影業提供）

Billkin（左）在《冥婚鬧泰大》被倒吊，PP Krit看了好心疼。（金盞花大影業提供）

飾演鬼魂「迪迪」的PP Krit片中也有吊鋼絲戲碼，不過他很樂在其中，飛在半空中輕鬆擺出美美姿勢，開心直呼「終於要當天使了」，其實PP Krit過去就常在演唱會「飛高高」給粉絲驚喜，邊唱邊互動遊刃有餘，甚至空中360翻滾轉圈都難不倒他，PP Krit自豪：「不是要炫耀，但各種吊鋼絲我都試過了，我不怕高，所以很OK！」他透露最困難的反而是「不能碰到任何人」，要完全靠著想像力表演，極具挑戰性。

5月9日、10日還會在喜樂時代影城今日店舉辦兩場放映見面會，直接和台灣影迷近距離面對面，票券將於4月19日中午12點ibon售票系統準時開賣，粉絲們記得準備好手刀搶票。

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