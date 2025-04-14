晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 電影

BKPP宣布來台度蜜月 泰版《鬼家人》4天3夜行程曝光

人氣泰星Billkin在《冥婚鬧泰大》有不少動作戲都親自上陣。（金盞花大影業提供）人氣泰星Billkin在《冥婚鬧泰大》有不少動作戲都親自上陣。（金盞花大影業提供）

〔記者廖俐惠／綜合報導〕泰國版《鬼家人》喜劇電影《冥婚鬧泰大》（The Red Envelope）將於5月9日全台上映，金盞花大影業今天（14日）驚喜宣布，Billkin、PP Krit以及導演查揚諾布普拉寇、監製班莊比辛達拿剛將在5月7日來台宣傳四天三夜，這也是BKPP時隔2年再度來台會粉，已等不及要和粉絲相見，兩場「蜜月訪台放映見面會」票券本週六開賣。

PP Krit（左）和Billkin在《冥婚鬧泰大》有不少爆笑的動作場面。（金盞花大影業提供）PP Krit（左）和Billkin在《冥婚鬧泰大》有不少爆笑的動作場面。（金盞花大影業提供）

《冥婚鬧泰大》超人氣泰星Billkin（右）和PP Krit5月將合體來台宣傳。（金盞花大影業提供）《冥婚鬧泰大》超人氣泰星Billkin（右）和PP Krit5月將合體來台宣傳。（金盞花大影業提供）

今天（14日）發布動作篇花絮，超人氣泰星Billkin首度挑戰動作喜劇，不僅親自上陣挨打，甚至多次倒吊演出，相當犧牲，PP Krit則開心享受「飛天吊鋼絲」樂趣。Billkin演出警察線人「明」，有大量動作戲，從開場帥氣的過肩摔，到拒絕冥婚後衰事上身，被車撞、被黑道圍毆，查案過程又得混進酒吧尬舞、打泰拳，上演各式槍戰。他笑說：「我的角色是個倒楣鬼，經常跑來跑去，非常累，很消耗體力！」其中一場手腳被綁住180度倒掛戲碼，Billkin親自上陣，PP Krit看了心疼表示：「一般人正常倒掛最多可撐30秒到1分鐘，但他要拍超多次，好可憐。」

《冥婚鬧泰大》導演查揚諾布普拉寇指導Billkin拍攝動作戲。（金盞花大影業提供）《冥婚鬧泰大》導演查揚諾布普拉寇指導Billkin拍攝動作戲。（金盞花大影業提供）

Billkin（左）在《冥婚鬧泰大》被倒吊，PP Krit看了好心疼。（金盞花大影業提供）Billkin（左）在《冥婚鬧泰大》被倒吊，PP Krit看了好心疼。（金盞花大影業提供）

飾演鬼魂「迪迪」的PP Krit片中也有吊鋼絲戲碼，不過他很樂在其中，飛在半空中輕鬆擺出美美姿勢，開心直呼「終於要當天使了」，其實PP Krit過去就常在演唱會「飛高高」給粉絲驚喜，邊唱邊互動遊刃有餘，甚至空中360翻滾轉圈都難不倒他，PP Krit自豪：「不是要炫耀，但各種吊鋼絲我都試過了，我不怕高，所以很OK！」他透露最困難的反而是「不能碰到任何人」，要完全靠著想像力表演，極具挑戰性。

5月9日、10日還會在喜樂時代影城今日店舉辦兩場放映見面會，直接和台灣影迷近距離面對面，票券將於4月19日中午12點ibon售票系統準時開賣，粉絲們記得準備好手刀搶票。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中