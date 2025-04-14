忘不了豬哥亮「一舉動」！「豬肉王子」蔡小虎得到一輩子收穫

蔡小虎加入藍寶石大歌廳。（高雄流行音樂中心提供）

〔記者張釔泠／台北報導〕2025藍寶石大歌廳陣容再添四大彩蛋，宣布邀來許效舜及台語歌王蔡小虎，此外，為發揚秀場傳承，主持人澎恰恰特別揪兒子皮皮上陣獻出秀場處男秀，並與黃西田女兒黃露瑤搭檔共組「星二代」聯盟，成了今年藍寶石秀場的最佳生力軍。

黃露瑤是藍寶石大歌廳生力軍。（高雄流行音樂中心提供）

許效舜首登高流藍寶石舞台，將以「爆笑短劇」融入歌舞來征服長輩歌迷，自許是「任務型」嘉賓的他更預告要把「人來瘋」的個性發揮到極致，「對我來說人越多，我越瘋！很榮幸能在藍寶石舞台上逗樂取悅大家，這是我的榮幸！希望到時候全場觀眾能開心地笑！」



請繼續往下閱讀...

許效舜加入藍寶石大歌廳。（高雄流行音樂中心提供）

被問到有無機會重現經典的「鐵獅玉玲瓏」，許效舜透露：「如果有機會，『鐵獅玉玲瓏』一定要來高流熱力四射一番，保證場面熱鬧滾滾！」他更難忘一次與澎恰恰在頂著鐵獅玉玲瓏的戲服出席金鐘獎頒獎典禮，「那次從雲林作秀完因時間關係無法換裝卸妝，兩個人就這樣搭高鐵趕回台北，太瘋！」

台語歌王蔡小虎則在暌違三年後再登上高流藍寶石舞台獻藝，二度踏上藍寶石大歌廳的他預告將再現當年「豬肉王子」情歌經典，有別於三年前的經典曲目表演歌單，他特別預告「盡量不挑重複的歌，保證都是耳熟能詳的歌曲，敬請期待！」

澎恰恰的兒子皮皮也將現身藍寶石大歌廳。（高雄流行音樂中心提供）

提起當年在高雄藍寶石作秀的回憶，當時在藍寶石表演人員招募比賽中，拿到第一名殊榮的蔡小虎，有一段時間是高雄藍寶石的「公務員」，一個禮拜常得輪班好幾次上台唱歌，累積了精湛的舞台表演功力；對此他特別感謝豬哥亮賞識，更把豬哥亮為貴人，「當年藍寶石比賽時豬大哥給了我高分，讓我能順利納下第一名而踏入這個秀場殿堂，很感謝他的提攜！」

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法