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李珠珢宣布簽約韓職 南韓球迷也炸鍋：被背叛的感覺

李珠珢台、韓兩地應援引起討論。（翻攝自IG）李珠珢台、韓兩地應援引起討論。（翻攝自IG）

胡御柔／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕韓籍啦啦隊女神李珠珢今年風光宣布加盟富邦悍將Fubon Angels，來台的極高待遇更被外界戲稱為「富邦小公主」，沒想到10日無預警宣布簽約韓職LG雙子隊，未來將在台、韓兩地活動，令不少台灣粉絲感到錯愕，部分韓國球迷也掀起反彈聲浪。

韓籍YouTuber「挖系桑米西」表示，李珠珢加盟韓職啦啦隊的消息震驚大批韓國球迷。（翻攝自YT）韓籍YouTuber「挖系桑米西」表示，李珠珢加盟韓職啦啦隊的消息震驚大批韓國球迷。（翻攝自YT）

韓籍YouTuber「挖系桑米西」日前上傳影片提到，李珠珢加入LG雙子隊應援行列的消息也在韓國引起討論，不僅震驚大票韓國球迷，更有知名電視台為此製作「特別專題節目」。由於李珠珢不久前才大動作加盟台灣，讓許多韓國粉絲雖然不捨，仍忍痛給予祝福，還有人特地買機票飛來台灣看她應援，沒想到如今卻又宣布回到韓職，讓不少韓國網友感到「被背叛的感覺」。

韓籍YouTuber「DenQ」分享韓國網友看法。（翻攝自YT）韓籍YouTuber「DenQ」分享韓國網友看法。（翻攝自YT）

另一位韓籍YouTuber「DenQ」也上傳影片分享韓國網友的反應，表示雖然多數球迷給予正面評價，但仍有少數韓國球迷對於李珠珢從前東家「起亞虎」轉往LG雙子隊感到不滿，「在韓國隊繼續活動是很好，但為什麼不是回起亞，而是去別的隊了呢？」、「她是在起亞才成為頂級啦啦隊明星的，現在轉去LG，總覺得有點不是滋味」，不過也有人緩頰指出，是因為起亞虎不允許在台灣同步活動，所以李珠珢才選擇轉向LG雙子隊。

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