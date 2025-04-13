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娛樂 最新消息

胡瓜搭神轎壯觀出場！阿翔哭喊：沒扛過這麼重的轎子

眾星扛胡瓜搭神轎壯觀出場。（民視提供）眾星扛胡瓜搭神轎壯觀出場。（民視提供）

〔記者傅茗渝／台北報導〕民視週日晚上八點《綜藝大集合》日前來到台北北投的石牌「福星宮」節目一開場，所有女藝人以熱情舞蹈揭開序幕，男藝人們則齊力扛著神轎走入會場，壯觀的畫面讓現場掌聲不斷，從神轎上走下的，正是我們的綜藝天王胡瓜。音樂結束後，阿翔馬上喊：「從來沒有扛過這麼重的轎子！」，胡瓜則笑著解釋，為了即將到來的媽祖繞境，所以製作單位特地請來了專業的DJ，來為媽祖的聖誕增添更多的熱鬧。

《綜藝大集合》請來專業DJ，來為媽祖的聖誕增添熱鬧。（民視提供）《綜藝大集合》請來專業DJ，來為媽祖的聖誕增添熱鬧。（民視提供）

既然來到以溫泉聞名的北投，胡瓜準備了遊戲「一起泡溫泉」造福現場的觀眾，兩女一組，限時30秒，各從一邊的紫錐出發，跳上下方裝有彈簧的墊子，以邊跳舞邊搖晃彈簧的方式，必須將固定在墊子上的水桶裡的水搖晃出來，最後水量越少隊伍獲勝。啦啦隊女神組短今與宜芳，為了甩出更多水，宜芳竟將整個頭塞進水桶，結果眼睛進水看不清方向，頻頻從墊子上摔下，引來觀眾笑聲連連。雖然搏命演出，但成績仍僅為2.220KG。最終，首組觀眾以最低水量奪下冠軍，抱走獎金！

胡瓜上場嘗試Tricking。（民視提供）胡瓜上場嘗試Tricking。（民視提供）

節目邀請了一位大有來頭的「名間友人」，竟請來了擁有1500萬Youtube訂閱的Tricking達人吳奇軒，不僅帶來精彩的表演之外，今天也要讓藝人們體驗一下Tricking，吳奇軒首先示範了一套簡單的動作，大家便開始慫恿董至成上來挑戰，結果才教學第一個動作，董至成便不負眾望的跌坐在地，引發哄堂大笑，接著胡瓜也上場嘗試，不但沒跌倒還完成動作，最後派出郭忠祐來挑戰，郭忠祐在吳奇軒循序漸進的教導下，順利完成了Tricking的動作，讓現場的大家都驚呼：「忠祐真是太厲害了！」

眼看吳奇軒與他的團隊都身手不凡，胡瓜馬上就想來讓他們挑戰經典遊戲「魚躍龍門」，穿過保麗龍門中間的圓洞，沒有破即為成功。魚躍龍門前面兩層門的關卡對於吳奇軒的團隊來說，可以說是輕而易舉，但對於一般民眾來講，就連一層都是相當的困難，最後，吳奇軒的團隊甚至挑戰到了沒有人挑戰成功過的四層門，雖然挑戰失敗了，卻也只有一點點的擦到，讓現場觀眾都相當的佩服。

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