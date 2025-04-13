瑞瑪席丹大尺度激戰3人！全裸騎李銘順好尷尬

瑞瑪席丹（左起）、于子育、蔡亘晏演出《親密之海》都有突破性的演出。（記者王文麟攝）

〔記者廖俐惠／台北報導〕台劇《親密之海：第1-2集》今天（13日）在金馬奇幻影展放映，于子育、蔡亘晏及瑞瑪席丹出席受訪，3人在劇中都是李銘順的紅粉知己，于子育難得尺度大解放，瑞瑪席丹則是與3位演員都有親密戲，甚至全裸床戰李銘順，讓她不敢邀請父母、弟弟來看片。

于子育為了《親密之海》豁出去脫了。（記者王文麟攝）

李銘順在片中是時間管理大師，周旋於多名女子當中，有著「媽媽形象」的于子育這次豁出去脫了，笑說過去演床戲都是過個山洞、燈光暗掉或一朵花開就過去了，如今自己親自上陣，不諱言十分緊張，拍攝那幾個月甚至失眠，所幸親密指導老師教她，「想成是雙人舞蹈」，讓她逐漸放下心防。

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她強調不是「為性而性」，而是為了角色需要，且媽媽也是有渴望，「媽媽做久了，大家都忘了我還單身！」于子育也稱李銘順十分紳士，幫忙遮住穿幫的地方，在戲外也靠互虧垃圾話、喝點小酒調適心情。

瑞瑪席丹的尺度更大，與外國人、女演員及李銘順都有親密戲。（記者王文麟攝）

瑞瑪席丹的尺度更大，與外國人、女演員及李銘順都有親密戲，與李銘順的床戲還是全裸騎在對方身上，更拍到她後背上疤痕，這也是第一次秀出她完整的疤痕，不過她沒有刻意去遮，不想要太過刻意，自然就好。瑞瑪席丹不諱言，一開始她與李銘順都很尷尬，但同樣聽了親密指導的「雙人舞蹈」的說法後，一喊action就進入狀況，怎麼親李銘順都不是問題了。

蔡亘晏從小就是李銘順的粉絲。（記者王文麟攝）

蔡亘晏看在眼底直呼好羨慕，因為她從小就是李銘順的粉絲，「我想世界上怎麼有這麼帥的楊過，心中唯一的楊過。」雖然錯過與偶像拍親密戲，蔡亘晏這次演出主播，還特別看了張雅琴、沈春華的播報做功課，連頭髮都弄得很像張雅琴。

瑞瑪席丹（左起）、于子育、導演呂吉元、蔡亘晏。（記者王文麟攝）

吳慷仁也是演員之一，該劇的新加坡導演呂吉元稱，來台灣的第一部劇就是想與吳慷仁合作，「看過他的戲，覺得他是個好演員，那時候還沒拿金馬影帝。（真正合作後）發現他是非常認真的演員，工作做很足，非常有想法。」他更稱有時候聽到吳慷仁的分析，反而自己也從中學習到，表現超出他的預期。

吳慷仁在片中也有大尺度的畫面，被問到是否比楊雅喆執導的《破浪男女》還要大？編劇吳宗祐稱「差不多」。《親密之海》預計在今年7月上線。

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