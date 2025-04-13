世紀破冰？胡瓜昔遭白冰冰篡位 出席賴慧如婚宴「分開坐」

台語歌手賴慧如今晚與劉家銘在台北補辦婚宴。（記者潘少棠攝）

〔記者陽昕翰／台北報導〕台語歌手賴慧如今晚與劉家銘在台北補辦婚宴，現場眾星雲集，綜藝天王胡瓜要擔任證婚人，去年胡瓜與白冰冰因為節目時段問題發生尷尬紛爭，今晚兩人即將在婚禮同場，互動引起各界好奇。

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去年胡瓜與白冰冰因為節目時段問題發生尷尬紛爭。（資料照，記者潘少棠攝）

胡瓜與丁柔安今晚出席賴慧如與劉家銘婚宴。（記者潘少棠攝）

賴慧如受訪坦言，因為藝人好友眾多，為了排桌次傷透腦筋，他透露證婚人胡瓜、陳美鳳跟楊繡惠安排在同桌；白冰冰領軍的《冰冰秀》班底與胡瓜、許志豪主持的《一級棒》團隊，三方人馬都會分開坐。

白冰冰今晚出席賴慧如與劉家銘婚宴。（記者潘少棠攝）

康康今晚出席賴慧如與劉家銘婚宴。（記者潘少棠攝）

胡瓜卸下主持棒後，白冰冰以《超級冰冰秀》入住民視原來的時段，與中視的《綜藝一級棒》激烈對打。據了解，今晚胡瓜與丁柔安、陳美鳳等人坐在34桌，康康跟許志豪、李子森都在35桌，至於白冰冰跟蔡佳麟等子弟兵都在45桌，看來壁壘分明。

陳美鳳今晚出席賴慧如與劉家銘婚宴。（記者潘少棠攝）

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