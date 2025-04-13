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娛樂 最新消息

賴慧如補辦婚宴...絕美婚紗曝光！罹癌阿嬤入鏡藏洋蔥

賴慧如（右）與劉家銘婚紗。（J2 Wedding提供）賴慧如（右）與劉家銘婚紗。（J2 Wedding提供）

〔記者李紹綾／台北報導〕賴慧如今（13日）與老公劉家銘補辦婚宴，席開50桌，花費近200萬。即便兩人非常忙碌，婚禮準備的時間極為短暫，又希望給賓客留下歡樂的回憶，籌備的過程真的很用心也很辛苦，由於賴慧如喜愛紫色，婚禮主題設定為「紫醉金迷」，兩人也會在婚禮的中間安排舞蹈演出。

賴慧如、劉家銘婚紗。（J2 Wedding提供）賴慧如、劉家銘婚紗。（J2 Wedding提供）

賴慧如近期參與民視八點檔《好運來》，工作忙歸忙，對於婚紗還是很有想法，她很喜歡浪漫風格也很喜歡花花草草跟海景，在討論拍攝行程的時候就提議要去海邊，也希望婚照有煙花，開心：「此次婚紗照拍得很浪漫唯美。」

賴慧如、劉家銘婚紗。（J2 Wedding提供）賴慧如、劉家銘婚紗。（J2 Wedding提供）

賴慧如從小由阿嬤照顧長大，此次婚紗照也特別邀請阿嬤入鏡，她先前受訪透露，阿嬤一開始很不諒解她再婚，後來看到她與劉家銘的夫妻相處，感受到孫女的改變，才慢慢接受劉家銘這位孫女婿，「我阿嬤很感謝我先生，她覺得我變快樂了，不會什麼事不敢告訴她，不會再一個人承擔。公婆也很照顧我，讓我阿嬤很放心。」

賴慧如、劉家銘婚紗。（J2 Wedding提供）賴慧如、劉家銘婚紗。（J2 Wedding提供）

然而，賴慧如的阿嬤去年確診子宮內膜癌三期，光是每月的化療醫藥費就要18萬，賴慧如相當擔心阿嬤的身體狀況，也心疼阿嬤受病痛折磨，她每天都會跟阿嬤視訊，並給予鼓勵，補辦婚宴前，阿嬤一度意志消沉跟她說：「不知道能不能參加。」賴慧如堅定回：「我說妳一定要參加啊，要牽我走紅地毯喔！」賴慧如的阿嬤也確定會參加婚宴，場面勢必會相當感人。

賴慧如（右）邀邀阿嬤（中）拍攝婚紗。（J2 Wedding提供）賴慧如（右）邀邀阿嬤（中）拍攝婚紗。（J2 Wedding提供）

賴慧如、劉家銘婚紗。（J2 Wedding提供）賴慧如、劉家銘婚紗。（J2 Wedding提供）

在拍婚紗當天，意外插曲讓賴慧如與老公措手不及，原本以為當天就能順利拍攝，沒想到內景棚拍結束後，眾人準備出外景時，天空不作美的下起暴雨，臨時決定擇日再拍，拍攝行程硬生生拉長了兩天。

賴慧如、劉家銘婚紗。（J2 Wedding提供）賴慧如、劉家銘婚紗。（J2 Wedding提供）

面對很難預測的天氣情況，賴慧如有驚無險表示，「好險我們做了這個決定，因為外景拍攝出來的成品真的很漂亮，加上煙花橋段的安排真的很夢幻，雖然很美，但是也很不好拍，煙火放出來跟拍照的距離很難抓，J2攝影師很專業，最終順利完成了拍攝。」

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