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入行從不求人 曹西平：自己要先站起來才有用

經營副業多年，曹西平認為演藝圈不是人生唯一的一條路。（翻攝自曹西平臉書）經營副業多年，曹西平認為演藝圈不是人生唯一的一條路。（翻攝自曹西平臉書）

〔記者林南谷／台北報導〕今（13）日一早天剛亮，資深藝人曹西平在臉書發文問粉絲網友：「不管經過多少年又有多少人記得你，很重要嗎？」他斬釘截鐵說：「我覺得一點都不重要。」

曹西平坦言人走茶涼，現實的很，尤其說到錢誰又可以真正拿出錢來幫助你，其實都是嘴巴說說而已，你還當真，「如果你當真你就是個笨蛋，人家的場面話你還以為真送暖，傻！」認了自己從以前到現在，從來不會求人幫助，他說：「自己要先站起來才有用，人家才會自願的去幫助你。」

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經營副業多年，曹西平認為演藝圈不是人生唯一的一條路，真的不用糾結也不用不捨，可以活下去比較重要，更說出最貼切一句話：「先把肚子顧好，再來顧其他的吧！」

曹西平臉書全文

不管經過多少年又有多少人記得你
很重要嗎？
我覺得一點都不重要
人走茶涼
現實的很尤其說到錢誰又可以真正拿出錢來幫助你
嘴巴說說而已你還當真
如果你當真你就是個笨蛋
人家的場面話你還以為真送暖
這些人演了這麼多年你們還看不清楚嗎？
演來演去不就是這幾個人在演而已
你們看不累我早就看累了
假的要命
以前到現在我從來不會求人家幫助我
因為自己要先站起來才有用
人家才會自願的去幫助你
你自己都這麼懶惰人家怎麼不會看在眼裡
誰又願意幫助你別妄想了
善良的人永遠都是被欺負的
沒有關係
公道自在人心時間可以證明一切
正派的人永遠都是正派
鱷魚的眼淚掩蓋不了你們的自私
因為說到錢一毛都拿不出來的
嘴巴說說而已
蹭一下人家知名度無盡的消費
真的感情有這麼好嗎？
很喜歡裝熟
做人真誠一點真的有那麼難嗎？
對這些人確實很難
因為他們心口不一心裡永遠充滿著算計
心地真的不善良
演藝圈不是人生唯一的一條路
真的不用糾結不用不捨
可以活下去比較重要
先把肚子顧好再來顧其他的吧
速速！
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