入行從不求人 曹西平：自己要先站起來才有用
經營副業多年，曹西平認為演藝圈不是人生唯一的一條路。（翻攝自曹西平臉書）
〔記者林南谷／台北報導〕今（13）日一早天剛亮，資深藝人曹西平在臉書發文問粉絲網友：「不管經過多少年又有多少人記得你，很重要嗎？」他斬釘截鐵說：「我覺得一點都不重要。」
曹西平坦言人走茶涼，現實的很，尤其說到錢誰又可以真正拿出錢來幫助你，其實都是嘴巴說說而已，你還當真，「如果你當真你就是個笨蛋，人家的場面話你還以為真送暖，傻！」認了自己從以前到現在，從來不會求人幫助，他說：「自己要先站起來才有用，人家才會自願的去幫助你。」
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經營副業多年，曹西平認為演藝圈不是人生唯一的一條路，真的不用糾結也不用不捨，可以活下去比較重要，更說出最貼切一句話：「先把肚子顧好，再來顧其他的吧！」
曹西平臉書全文
不管經過多少年又有多少人記得你
很重要嗎？
人走茶涼
現實的很尤其說到錢誰又可以真正拿出錢來幫助你
嘴巴說說而已你還當真
如果你當真你就是個笨蛋
人家的場面話你還以為真送暖
傻
這些人演了這麼多年你們還看不清楚嗎？
演來演去不就是這幾個人在演而已
你們看不累我早就看累了
假的要命
以前到現在我從來不會求人家幫助我
因為自己要先站起來才有用
人家才會自願的去幫助你
你自己都這麼懶惰人家怎麼不會看在眼裡
誰又願意幫助你別妄想了
善良的人永遠都是被欺負的
沒有關係
公道自在人心時間可以證明一切
正派的人永遠都是正派
鱷魚的眼淚掩蓋不了你們的自私
因為說到錢一毛都拿不出來的
嘴巴說說而已
蹭一下人家知名度無盡的消費
真的感情有這麼好嗎？
很喜歡裝熟
做人真誠一點真的有那麼難嗎？
對這些人確實很難
因為他們心口不一心裡永遠充滿著算計
心地真的不善良
演藝圈不是人生唯一的一條路
真的不用糾結不用不捨
可以活下去比較重要
先把肚子顧好再來顧其他的吧
速速！
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