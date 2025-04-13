藍營立委不下台 律師呂秋遠：換我們人生得下台

歌手TANK長年飽受先天性心臟病所苦，日前透露去年11月在中國接受心肝聯合移植手術。（資料照，記者胡舜翔攝）

林南谷／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕歌手「TANK」呂建忠長年飽受先天性心臟病所苦，7日透露去年11月在中國接受心肝聯合移植手術，並脫口「感謝祖國」，不少台灣網友難以接受，好奇為何會選擇在中國換心？對此，團購電商名人「486先生」陳延昶發文說重話，「為何這麼快就能配對到器官？」直言這就是花錢買器官。

486先生同時引述TV南韓紀錄片《調查報告7》欄目播出專題《殺了才能活》，指中共「原發性腦幹損傷撞擊機」再次被推入人們的視線，更抖出此專利發明人就是重慶市原副市長、公安局局長王立軍，「中國媒體曾報導，王立軍僅在重慶任職期間，獲得專利總共254個，其中一項為高精尖科技產品─原發性腦幹損傷撞擊機。」

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律師呂秋遠12日也在臉書點名王立軍，指他從1989年就進入警界，從派出所長開始，一路升遷到重慶市公安局長、副市長，與當時權傾一時的薄熙來合作，是中共政法界明日之星，「如果不是後來因為與薄熙來鬧翻，而且被立案審查，恐怕這項發明將會為他帶來更多財富。」

呂秋遠並分享王立軍在重慶期間，一共申請254項專利，其中有211個是2011年申請，平均1.7天就取得一項專利.....但最令人毛骨悚然的是撞擊機。

他說，王立軍申請摘要裡，是這麼描述這項專利的重點：「一種本實用新型能較準確地製備中型動物的原發性腦幹損傷模型，並較好地克服傳統兩種方法製作動物原發性腦幹損傷模型的缺陷，結構簡單，製作方便，適於推廣運用。」

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發文最後，呂秋遠點出有人說親共與親中不同，他可以理解，「然而，在這樣的體制內，竟然可以接受這樣害人的專利存在，而且對此默不作聲，其實沒有人是無辜的；如果台灣裡竟然有政治人物呼籲要親近這樣的國家，而且要與這個國家結為一體，我真的很難想像。」

呂秋遠明白指出：「眾多的國民黨立委，我就是在說你們；你們不下台，就是我們的人生得下台了。」

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