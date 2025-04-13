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娛樂 最新消息

李敏鎬被SM星探找3次！擊敗300人演《花樣男子》逆轉悲慘人生

李敏鎬（左）學生時期就長得特別出眾。（翻攝自X）李敏鎬（左）學生時期就長得特別出眾。（翻攝自X）

〔記者廖俐惠／專題報導〕李敏鎬剛結束在台灣的粉絲見面會，出道將近20年，坐擁超過3500萬IG追蹤人數，是所有韓國演員當中的第一名，也連續11年成為最受全球歡迎的韓星。提到李敏鎬，當年因韓版流星花園《花樣男子》紅遍全亞洲，不過他透露那是他人生最低潮的時候。

李敏鎬從小帥到大。（達志影像）李敏鎬從小帥到大。（達志影像）

李敏鎬出生於1987年，自幼想成為足球選手，還曾獲選為首爾市代表，遺憾上了國中就因為受傷，不得不放棄足球夢。其實學生時期的李敏鎬早就小有名氣，那時韓國也有像「無名小站」一樣的社群，光靠李敏鎬的臉就吸引了數千人追蹤，還與演員丁一宇並稱為「大方洞兩大花美男」。

李敏鎬的經紀公司每年在他生日這一天，都會分享他的童年照。（翻攝自IG）李敏鎬的經紀公司每年在他生日這一天，都會分享他的童年照。（翻攝自IG）

李敏鎬小時候超級可愛。（翻攝自IG）李敏鎬小時候超級可愛。（翻攝自IG）

李敏鎬笑說，光是SM娛樂公司的星探就找了他3次，只是因為他不擅於歌舞，最後才沒有當偶像。一直到高二，李敏鎬才下定決心走上演員之路，起初李敏鎬以「李敏」作為藝名，後來因為搜尋「李敏」反而會出現「移民」，只好改回本名。

2006年李敏鎬拍攝了出道作《秘密的校園》，同年卻慘遭酒駕撞上。所幸撿回一條命。不過相較於好友丁一宇在演藝圈已經有些成績，他卻被車禍耽誤而原地踏步，不免感到五味雜陳。還好在3年後遇上了人生代表作《花樣男子》，開啟了李敏鎬精彩的演藝生涯，身價更是扶搖直上。

李敏鎬在300人當中脫穎而出，成功成為富二代具俊表一角，他回憶起當時心情相當迫切，渴望到竟然直接燙著原作中道明寺的「泡麵頭」去試鏡，「當時我的角色是財閥，不過那是我人生最慘的時候，當時面臨與家人分離，媽媽一肩扛起家庭重擔、看著各種繳費單的背影，我心想要趕快出社會幫忙，演了3年終於遇到了花樣男子。」

李敏鎬直接頂著具俊表的泡麵頭去試鏡，沒想到真的被《花樣男子》劇組選上。（翻攝自臉書）李敏鎬直接頂著具俊表的泡麵頭去試鏡，沒想到真的被《花樣男子》劇組選上。（翻攝自臉書）

爆紅之後，李敏鎬工作邀約接踵而至，之後主演的《繼承者們》又將他推上新的巔峰，提到2020年的《The King：永遠的君主》，他騎著一批白馬帥氣現身，不過李敏鎬表示，「10年來我有白馬王子的形象，那我心想這次就騎著白馬畢業吧！所以這對我來說是畢業作。」

李敏鎬演出《柏青哥》進軍國際。（Apple TV+提供）李敏鎬演出《柏青哥》進軍國際。（Apple TV+提供）

李敏鎬主演的《問問星星吧》評價兩極，但也無損李敏鎬形象。（Netflix提供）李敏鎬主演的《問問星星吧》評價兩極，但也無損李敏鎬形象。（Netflix提供）

果然在這部劇結束後，李敏鎬正式進軍國際，演出Apple TV+的《柏青哥》，最近也演出了製作費高達500億韓元的韓劇《問問星星吧》，電影《全知讀者視角》也將在今年暑假上映，出道20年未來依然可期。

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