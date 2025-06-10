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Karina將獨自登「韓國潑水音樂節」 粉絲憂心忡忡

Karina將以個人身分登Waterbomb音樂節演出。（翻攝自IG）Karina將以個人身分登Waterbomb音樂節演出。（翻攝自IG）

〔記者張宇嫺／綜合報導〕韓國著名的潑水音樂節「Waterbomb Festival 2025」近日陸續公布了演出陣容，今（11）日公布女團aespa的隊長Karina將以個人身分參加，並以「綠隊」成員身分於7月5日登台演出，消息一出馬上引發熱議。

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Karina是韓國雪碧代言人。（翻攝自IG）Karina是韓國雪碧代言人。（翻攝自IG）

消息在韓網傳出，立刻引起兩極評價，不支持的網友認為Karina個人單曲只有一首，無法撐起整個表演，也有人解釋雪碧一直都有贊助Waterbomb音樂節，因此身為雪碧代言人的Karina參加非常合理，過去車銀優也擔任雪碧代言人並登上Waterbomb舞台演出。另外，也有韓國網友認為「因為Karina的solo曲大受歡迎，所以這樣做也是值得的」，表示她非常適合參與演出。

車銀優過去也以雪碧代言人的身分登台。（翻攝自IG）車銀優過去也以雪碧代言人的身分登台。（翻攝自IG）

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事實上，過去Waterbomb音樂節常有爭議，包括女性偶像穿著過度暴露、發生台下觀眾拿水槍攻擊藝人眼睛或特定部位等事件，消息在社群平台傳出也引起許多粉絲的擔憂，「Karina才發生了那樣的風波，去Waterbomb真的好嗎」、「希望服裝可以穿多一點⋯⋯」、「這種活動真的是一體兩面」。

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