太炫了！告五人登高雄世運主場館吸金破億 500台無人機變出哈密瓜

告五人登上高雄世運主場館開唱，一開場就驚喜不斷。（相信音樂提供）

〔記者陳慧玲／高雄報導〕天團接班人告五人今（12日）晚首次在高雄世運主場館舉辦專場演唱會，「磊山保經xAccusefive告五人MY MAGIC宇宙超有趣新世界巡迴演唱會」一開場就讓人目不暇給，煙火之外，集結500台無人機高空變換出哈密瓜、告五豬等和告五人息息相關的圖案，帶給全場5萬粉絲大大驚喜。

告五人成為登上高雄世運主場館開唱最年輕的華語歌手，唱片公司耗資破億元打造，票房收入推估約1.15億元。今晚以《新世界》開場，一開始就施放燦爛煙火。

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告五人高雄開唱，無人機變換出哈密瓜圖案。（記者陳慧玲攝）

演唱第二首《你要不要吃哈密瓜》時，無人機在空中變化出哈密瓜、哈瓜手燈，以及告五豬等可愛圖案，全場歌迷看得開心。

告五人高雄開唱，無人機變換出告五豬圖案。（記者陳慧玲攝）

另外唱到夯曲《愛人錯過》，告五人請全場歌迷站起來，全場大合唱，場面超嗨，唱完團員首度開口問候歌迷，雲安笑說，既然這是「宇宙超有趣」巡演最後一場，「肯定要有驚喜，剛剛無人機只是我指甲量的驚喜。」開玩笑說：「等下謙哥會吊鋼絲。」犬青換上粉紅色中空新表演服小露性感，她說：「最後一場當然要唱新歌。」台下歌迷開心尖叫。

告五人開唱，犬青換上新的表演服裝小露性感。（相信音樂提供）

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