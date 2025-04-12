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娛樂 最新消息

張清芳驚喜擔任《大學聲》評審 艾怡良嘆選手太強「又會念書又會唱」

張清芳（中）坐鎮首集導師，講評到位。右為艾怡良、左為Sandra。（踢帕娛樂提供）張清芳（中）坐鎮首集導師，講評到位。右為艾怡良、左為Sandra。（踢帕娛樂提供）

〔記者侯家瑜／台北報導〕《大學聲》今首播，由金曲歌后艾怡良與妮可醬樂團主唱、橫跨電視與網路的實力派音樂人Sandra擔任固定導師，強強聯手為選手提供專業指導。除了導師陣容堅強，節目每集更邀請華語樂壇重量級人物擔任嘉賓評審，首集即邀來有「東方不敗」美譽的歌壇天后張清芳坐鎮，現場星光熠熠，為節目增添亮點與深度。

相關新聞：可以都淘汰嗎？陶晶瑩毒舌點評《大學聲》 黃國倫靠「3P」救援

《大學聲》賽制激烈，採用殘酷的踢館機制，每集皆為淘汰賽，選手無法留招保留，每場都須拿出全力迎戰。節目自一年前啟動全台海選，吸引眾多擁有堅強歌唱實力的大學生參與，最終選出10位脫穎而出的「守門員」選手，迎接挑戰者踢館。挑戰者可自行選擇欲對戰的守門員進行PK，雙方輪流演唱後，由導師當場裁定勝負。踢館成功者將現場「上位」，進行徽章交換，賽事過程刺激緊張、高潮迭起。

守門員輪番應戰踢館選手，輸了即淘汰，賽制殘酷。（踢帕娛樂提供）守門員輪番應戰踢館選手，輸了即淘汰，賽制殘酷。（踢帕娛樂提供）

節目最大特色在於參賽者皆為在學大學生，來自全台各大專院校，為校爭光、力拼榮耀，令人聯想到當年《大學城》的青春熱血氛圍。參賽者學歷亮眼，包括來自伯克利音樂學院、溫莎大學、帕薩迪納城市大學、韓國首爾藝術大學、台灣大學、政治大學等名校的音樂菁英，兼具學術實力與演唱實力，總讓艾怡良不禁讚嘆：「這麼年輕、會念書，還這麼會唱，真的讓人羨慕又嫉妒！」

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