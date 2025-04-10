可以都淘汰嗎？陶晶瑩毒舌點評《大學聲》 黃國倫靠「3P」救援

陶晶瑩（左起）、艾怡良、黃國倫和Sandra。（踢帕娛樂提供）

〔記者侯家瑜／台北報導〕校園選秀節目《大學聲》最新一集邀來陶晶瑩與黃國倫擔任導師，金句頻出、火花四射。陶晶瑩一開錄就展現毒舌本色；黃國倫則分享自己曾在紐約卡內基廳演出的經驗，勉勵選手們秉持「3P」精神。

面對PK選手，陶晶瑩直言「可以兩個都淘汰嗎？」嚴厲講評震驚全場，卻也讓大學生們直呼「上了一課」。不過她也不吝給予肯定，對某位選手大讚：「這如果在《星光大道》，可以進前十強」，還忍不住脫口：「Finally something I can feel！」

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10位「音符守門員」坐鎮等待踢館者上門挑戰。（踢帕娛樂提供）

黃國倫分享自己持續秉持的「3P」精神：「Practice, practice, and practice」，強調唯有不斷練習，才能站上舞台發光。他也回憶起當年在《大學城》奪冠，以及親手選出艾怡良成為《超級偶像》冠軍的歷程，與如今同台擔任導師，讓他感慨萬分。

吳昱廷給予學弟妹們鼓勵。（踢帕娛樂提供）

此外，曾參與《原子少年》的U:NUS成員吳昱廷也驚喜現身，擔任學長評審。他坦言《大學聲》PK賽制度比《原子少年》更殘酷，過程緊張刺激，同時鼓勵學弟妹：「被淘汰不代表結束，說不定播出後你反而更紅！」

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