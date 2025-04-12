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李珠珢30秒超狂廣告片 耳後刺青全被看光

李珠珢耳後刺青露出。（翻攝自YT）李珠珢耳後刺青露出。（翻攝自YT）

張宇嫺／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕全家便利商店找來韓籍啦啦隊女神李珠珢為瓶裝水代言，時長32秒影片曝光後，吸引大批粉絲觀看，廣告利用「李珠珢」大玩諧音梗，讓許多網友直呼超尷尬：「不要玩女神啦！」。此外，影片中另一亮點，李珠珢耳後刺青罕見露出，引起不少網友討論。

相關新聞：李珠珢是照騙？網熱議：看過本人都認證她是「這個」

李珠珢近日接下全家便利商店代言，廣告影片4月10日首度曝光，畫面聚焦在李珠珢側臉，李珠珢耳下刺青看得一清二楚。李珠珢以往應援時，都會在耳後及手臂上用貼布遮蓋住刺青，廣告曝光後，不少粉絲熱烈討論：「原來是蕨類刺青！」，解開刺青圖案之謎。

李珠珢刺青露出引起正反討論。（翻攝自YT）李珠珢刺青露出引起正反討論。（翻攝自YT） 

許多網友也紛紛在影片方留言：「LG小公主」、「阿珠時常蓋住的地方終於出現了」、「原來刺青圖案是在耳後」，但也有不少網友表示無法為廣告買單：「耳後刺青怎麼沒蓋掉？看來手臂上的刺青很勁爆，大概是漏出來大家會嚇到那種…」、「AI公主操作成刺青台妹，這廣告公司可以fire了，ChatGPT寫的劇本都比他們強」。

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