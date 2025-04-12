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李珠珢是照騙？網熱議：看過本人都認證她是「這個」

李珠珢人氣節節攀升，經常因為美貌引起球迷熱議。（翻攝自IG）李珠珢人氣節節攀升，經常因為美貌引起球迷熱議。（翻攝自IG）

張宇嫺／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕富邦悍將「Fubon Angels」韓援李珠珢，來台發展後成為了啦啦隊中的焦點，甜美精緻的臉蛋更是經常引起討論。因火爆的人氣，刷新富邦悍將在球場的門票紀錄，讓去不了的球迷大喊可惜，並好奇發文討論，「李珠珢本人真的有那麼仙嗎？」

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原PO分享：「因李珠珢的超高人氣，讓她很想帶男友一同見識廬山真面目」，只可惜門票已完售。平時很好奇為何李珠珢即便沒有笑容，也都自帶仙氣，便開始與網友熱烈討論。有幸見過李珠珢本人的網友說：「無論男女，看過她真人都會覺得可愛」、「看過的都認證她是仙女」、「見一面我心臟漏了2拍」、「原本是專注看球賽的人，但結果我也為了珠珠寶貝買門票，打臉自己」。

在球場見過李珠珢本人的網友表示「看過的都認證她是仙女」。（資料照，記者陳志曲攝）在球場見過李珠珢本人的網友表示「看過的都認證她是仙女」。（資料照，記者陳志曲攝）

此外，「AI女神」李珠珢也憑藉著自身得高人氣，順利接下全家便利商店的廣告代言，球迷全嗨喊：「不愧是美貌實力出圈的小仙女」，期待未來在台會有更多活動。

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