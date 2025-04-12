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娛樂 最新消息

Naenano任一日店長超感動！來台品嘗珍奶如願以償

Naenano來台擔任服飾品牌一日店長。（yinhao提供）Naenano來台擔任服飾品牌一日店長。（yinhao提供）

〔記者廖俐惠／綜合報導〕日本Z世代人氣女星Naenano（なえなの）第三度訪台，今天（12日）現身台北南港LaLaport擔任一日店長，開心表示：「每次來台灣都能感受到大家滿滿的熱情，這次能夠在全新開幕的南港LaLaport與粉絲見面，今天現場的氛圍真的讓我超感動！」更強調台灣粉絲的熱情，令她每次都很期待下一次再回來的日子。

Naenano感謝台灣粉絲的支持。（yinhao提供）Naenano感謝台灣粉絲的支持。（yinhao提供）

日本潮流服飾品牌Over Print於4月12日在台北南港LaLaport的yinhao店櫃舉辦POP UP STORE快閃活動，並邀來日本Z世代人氣女星Naenano擔任一日店長，她身穿自己參與設計的Over Print全新系列服飾登場，一現身便引起全場粉絲熱烈歡呼，不僅與粉絲近距離互動，十分寵粉的她還玩拍立得合照。對於粉絲的熱情，Naenano感動地說：「我真的覺得自己很幸運，能夠有這麼支持我的粉絲，大家的笑容是我最大的動力！」

Naenano是甜美可愛的日本Z世代女星。（yinhao提供）Naenano是甜美可愛的日本Z世代女星。（yinhao提供）

除了與粉絲互動外，Naenano也大力推薦自己參與設計的服飾系列，特別提到她設計的插畫圖案靈感來自於她對生活的體驗與感受，「這次的服飾設計希望能帶給大家輕鬆、自在的感覺，適合春夏穿搭，我自己也超喜歡！」不僅推廣新品，Naenano還親切分享她對台灣的深厚喜愛：「台灣的美食實在太棒了！上次來我就徹底愛上了珍珠奶茶，一直期待著能喝到超大杯的珍奶，真的太開心這次終於如願以償！」她興奮地透露，這次訪台不僅品嚐了更多道地美食，還特地造訪了一些「只在台灣才有的特色店家」，對台灣的美食文化讚不絕口。

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