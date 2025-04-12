李銘忠怒衝咖啡店找麻煩 「奧客」模樣全被拍

李銘忠（中）在《歡迎光臨 二代咖啡》與項婕如（右）演父女，故意裝「奧客」找林哲熹麻煩。（甲普國際媒體提供）

〔記者李紹綾／台北報導〕李銘忠在影集《歡迎光臨 二代咖啡》飾演單親爸爸，對唯一的女兒項婕如寵愛無極限，直接變成「女兒傻瓜」，劇中他看見項婕如與林哲熹狀似親暱的照片，氣到跑去二代咖啡當「奧客」找麻煩，然而現實生活中會不會做出一樣的行為？李銘忠笑說：「我目前沒有女兒，還無法想像那個場景，但我想我應該會比較不捨孩子長大後慢慢遠離我們的這件事。」

李銘忠（左）在《歡迎光臨 二代咖啡》詮釋「女兒傻瓜」，精湛演技與項婕如（右）迸發出許多搞笑橋段。（甲普國際媒體提供）

項婕如對「爸爸」李銘忠留下相當好的印象，她表示：「跟銘忠哥對戲學到很多，他在現場的狀態總是很穩，尤其一上戲就會切換成『女兒傻瓜』的眼神，是一個溫柔但又有自己脾氣的爸爸，悉心守護著女兒。」李銘忠則坦言：「這次跟婕如對戲的場次不多有點可惜，還沒熟悉就要交功課了，這也是演員經常要克服的障礙之一，非常期待未來還有機會能跟婕如在工作上遇到。」

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李銘忠在《歡迎光臨 二代咖啡》演出單親爸爸，對女兒的滿滿父愛溢於言表。（甲普國際媒體提供）

項婕如演出《歡迎光臨 二代咖啡》對「爸爸」李銘忠留下相當好的初合作印象。（甲普國際媒體提供）

《歡迎光臨 二代咖啡》每週日晚間8點東森戲劇台首播，當晚10點台灣大哥大MyVideo、中華電信MOD、Hami Video、緯來綜合台YouTube同步上架，當晚11點LINE TV上架；每週五晚間8點緯來綜合台播出。全劇共13集，各平台每週播出更新2集。

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