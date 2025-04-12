晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 日韓

不只李珠珢！安芝儇「台韓應援」曾挨轟太貪心 急喊：我是高雄人

李珠珢（左）與安芝儇（右）都在台、韓兩地應援。（翻攝自IG）李珠珢（左）與安芝儇（右）都在台、韓兩地應援。（翻攝自IG）

羅子秦／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕韓籍啦啦隊李珠珢日前風光加盟富邦啦啦隊，掀起高度關注，怎料10日又宣布加入韓國職棒LG雙子隊應援行列，令不少粉絲直呼失望。而過去也曾發生類似情況的，還有台鋼雄鷹啦啦隊的韓籍成員安芝儇。

安芝儇於2023年加入中職台鋼雄鷹啦啦隊，成為WING STARS的一員，並且在去年宣布定居高雄，正當外界以為她已將事業重心放在台灣時，上個月她出現在韓職SSG登陸者的應援名單中，令外界錯愕，更讓不少粉絲擔心她是否會離開台灣。

對此，安芝儇的經紀公司2S Sportainment表示，SSG登陸者位於仁川，且賽程不多，因此對她在台灣的活動影響不大，才會決定讓她同時在兩地奔波，並強調仍會以台灣的工作為主。

儘管經紀公司出面發表聲明，仍無法完全平息部分網友的酸言酸語，甚至有人批評她「太貪心」。面對外界質疑，安芝儇親自發文回應，「我今年一樣還是會住在高雄，之後也會繼續愛台灣、愛台鋼！在台灣，我感受到很多的愛和力量，雖然今年在韓國也會跳應援，但我會在台灣展現更多不同的面貌，因為我是高雄人！請繼續支持台鋼還有我。」這才讓粉絲放心不少。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中