不只李珠珢！安芝儇「台韓應援」曾挨轟太貪心 急喊：我是高雄人

李珠珢（左）與安芝儇（右）都在台、韓兩地應援。（翻攝自IG）

羅子秦／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕韓籍啦啦隊李珠珢日前風光加盟富邦啦啦隊，掀起高度關注，怎料10日又宣布加入韓國職棒LG雙子隊應援行列，令不少粉絲直呼失望。而過去也曾發生類似情況的，還有台鋼雄鷹啦啦隊的韓籍成員安芝儇。

安芝儇於2023年加入中職台鋼雄鷹啦啦隊，成為WING STARS的一員，並且在去年宣布定居高雄，正當外界以為她已將事業重心放在台灣時，上個月她出現在韓職SSG登陸者的應援名單中，令外界錯愕，更讓不少粉絲擔心她是否會離開台灣。

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對此，安芝儇的經紀公司2S Sportainment表示，SSG登陸者位於仁川，且賽程不多，因此對她在台灣的活動影響不大，才會決定讓她同時在兩地奔波，並強調仍會以台灣的工作為主。

儘管經紀公司出面發表聲明，仍無法完全平息部分網友的酸言酸語，甚至有人批評她「太貪心」。面對外界質疑，安芝儇親自發文回應，「我今年一樣還是會住在高雄，之後也會繼續愛台灣、愛台鋼！在台灣，我感受到很多的愛和力量，雖然今年在韓國也會跳應援，但我會在台灣展現更多不同的面貌，因為我是高雄人！請繼續支持台鋼還有我。」這才讓粉絲放心不少。

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