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娛樂 電影

（專訪）林政勳罹恐慌症留遺言！見胡波生前著作感觸深：我被理解了

〔記者廖俐惠／專題報導〕林政勳分享的另一本書是中國已故導演胡波的《大裂：胡遷中短篇小說集》，胡遷是胡波導演的筆名，他在2017年於北京結束自己的生命。看著書的林政勳不諱言：「我似乎可以體會胡波為什麼會走上這個選擇。」

林政勳說，看著胡波的這本著作，感覺自己好像被理解了。（記者潘少棠攝）林政勳說，看著胡波的這本著作，感覺自己好像被理解了。（記者潘少棠攝）

林政勳在2019年第一次發作恐慌症，一度留下遺言，所幸現在靠著藥物控制，病情穩定許多。他表示恐慌症就是呼吸急促、小腦放電不全，「看書時會有一種節奏，跟著一個一個文字，像是在打鼓，看書的時候心裡會唸出來，同時調整呼吸。」

林政勳深受恐慌症之苦，所幸已經知道如何與之共存。（記者潘少棠攝）林政勳深受恐慌症之苦，所幸已經知道如何與之共存。（記者潘少棠攝）

林政勳小心翼翼拿出胡波的著作，分享他還在閱讀這本書，非常希望能夠拿出來分享。（記者潘少棠攝）林政勳小心翼翼拿出胡波的著作，分享他還在閱讀這本書，非常希望能夠拿出來分享。（記者潘少棠攝）

他坦言看著《大裂：胡遷中短篇小說集》這本書，腦海中出現了一幕幕電影畫面，宛如胡波在他身旁講故事一般，從書中發現胡波對於藝術的執著跟追求，完美主義的他內心世界或許到了臨界點，「那種陰鬱又沉悶，好像我被他理解了。」

☆珍惜生命，自殺不能解決問題，生命一定可以找到出路。若須諮商或相關協助，可撥衛福部專線：安心專線：1925、生命線專線：1995或張老師服務專線：1980。☆

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