H1-KEY竟喊愛王大陸！來台想吃東坡肉：好吃就是0卡路里

韓團H1-KEY二度來台，今天接受台灣媒體訪問。（記者王文麟攝）

〔記者廖俐惠／台北報導〕韓團H1-KEY二度來台，今天（11日）接受台灣媒體訪問，除了喊話與許光漢合作之外，也曾經看過電影《聽說》、《我的少女時代》，被問到喜歡《我的少女時代》中的優等生李玉璽還是叛逆男王大陸，3名成員異口同聲選擇叛逆男王大陸，認為在電影中很有魅力。

H1-KEY的Yel（左起）、Hwiseo、Seoi及Riina身材超級好，4人受訪如小女孩般興奮。（記者王文麟攝）

H1-KEY由Riina、Yel、Seoi及Hwiseo組成，提到對台灣粉絲的印象，Seoi表示大家都非常害羞，帶給人一種少年、少女的感覺，「跟我們見面的時候手都在抖，為了帶給我們力量，也講了很多很棒的話。」Yel則形容台粉像是從台灣電影中走出來一樣，有種青春的感覺，直呼很特別。

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H1-KEY的Yel（左起）、Hwiseo、Seoi及Riina身材高挑，讓人超羨慕。（記者王文麟攝）

H1-KEY明天（12日）將在西門町快閃演出，下月又將來舉行粉絲演唱會，Riina早在7年前就與家人來過台灣旅遊，對鼎泰豐相當難忘，希望這趟能夠吃到甜點。記者推薦可以吃到芒果冰，沒想到4名成員聽到中文「芒果冰」3個字就立刻尖叫，看得出4位女孩有多興奮。

她們平均身高171.3公分，是現役平均身高最高的女團，最矮的Seoi也有169公分，不過她們來台徹底忘了身材管理，Hwiseo笑說這次就是為了東坡肉而來，Seoi不怕肥肉強調：「那都是膠原蛋白啦，沒關係！」Yel也笑說：「好吃就是0卡路里！」

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