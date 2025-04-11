接棒周董、阿妹！周興哲日本開唱 破億金曲在「太鼓達人」爆紅

周興哲宣布要在日本開唱，難掩興奮心情。（星空飛騰提供）



〔記者陽昕翰／台北報導〕周興哲好消息不斷，他將跟隨張學友、張惠妹、周杰倫等大咖歌手的腳步前進日本舉辦演唱會，期待地說：「日本是一個我常常去旅遊的地方，沒想到這次居然是去工作，感覺很奇妙，也很開心。」

其實周興哲在日本也有粉絲，之前在音樂節奏遊戲「太鼓達人」在日本一年一度舉行的國際比賽，就有選手使用了他的破億金曲《以後別做朋友》參賽。

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破億金曲《以後別做朋友》在「太鼓達人」國際比賽上爆紅。（翻攝自YT）

身為原唱的周興哲之前也親自體驗挑戰「太鼓達人」機台，直呼《以後別做朋友》這首歌真的「好難」，「這首歌的節拍不是固定的，所以真的要很懂這首歌，才有可能打到滿分！」

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周興哲「Odyssey旅程世界巡演」將在暑假唱進日本，8月23在東京的幕張展覽館開唱。周興哲不忘號召歌迷響應環保，4月27日要帶領粉絲前進三芝海邊一起淨灘。

周興哲談到：「忙於海外巡演，有一陣子沒有跟小興星們近距離互動了，剛好快要30歲，想說可以一起做一件有意義的事，一起為地球盡一份心力。」他稱淨灘的過程非常療癒，「不只是打卡、見面，更是透過實際行動，近距離見見大家，一起攜手愛地球。」

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