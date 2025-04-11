陳德容《浪姐6》跳周杰倫名曲爆哭！機場求饒粉絲「罵輕一點」

陳德容在《浪姐6》的一舉一動都被網友放大檢視。（翻攝自微博）



〔記者蕭方綺／綜合報導〕50歲的「瓊女郎」陳德容近期參加中國綜藝節目《乘風2025》（也稱《浪姐6》）成為話題人物，自節目開播以來，她接連爆出爭議，最新一集內容中她與隊友們在練習室唱跳「周董」周杰倫的名曲《本草綱目》時竟然竟然練舞練到情緒崩潰、當場落淚，片段曝光後，再度引發中國網友熱議。

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陳德容在《浪姐6》對唱跳產生陰影，練習練到崩潰。（翻攝自微博）



從節目畫面可見，多次強調自己毫無唱跳基礎的陳德容在被導師指責「就是練的不夠」後，先是狡辯回應稱「我就是不會這個東西，它（唱跳）本身是困難的」，接著越說越激動，她講話開始語帶哽咽，接著就在鏡頭前哭著抱怨舞蹈太難，還稱自己「不被理解」、「真的好像不能勝任」。

陳德容在《浪姐6》練舞練到淚崩。（翻攝自微博）



她的言論再度引發中國網友熱議，不少人質疑她的練舞態度「好離譜」、「快點回家休息吧，不會就回家吧」，針對網友質疑她練習態度不佳，陳德容先前現身機場時就脫口求網友口下留情，哀嚎：「你們罵我罵輕點啊。」

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