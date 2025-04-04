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娛樂 最新消息

陳德容《浪姐6》重新分隊沒人要！耍大牌曝淒涼下場

〔記者蕭方綺／綜合報導〕陳德容在綜藝節目《乘風2025》（簡稱《浪姐6》）爭議連連，之前菜雞般的舞蹈動作拖累同隊隊友，還和同一隊的專業歌手王蓉發生爭執，讓場面一度難看，沒想到最後王蓉成了被淘汰的人，令網友傻眼。在新的一集中，要重新分隊，卻沒有任何一位隊長選陳德容，她反過來挑選的是王珞丹的隊伍，但王珞丹卻皺眉表示「我這個隊可能又是非常煎熬的過程」，還雙手合十婉拒，過程很尷尬。

陳德容在《浪姐6》新的一集意向加入王珞丹隊，但是被拒絕。（翻攝自微博）陳德容在《浪姐6》新的一集意向加入王珞丹隊，但是被拒絕。（翻攝自微博）

陳德容之前在得知隊友王蓉排名27被淘汰，做為隊長，她發長文道歉並表示歉疚，「我自己做得確實是很不夠，所以導致舞台的效果非常的不好，這也確實影響到大家的名次還有結果，這件事情在我心裡很難過也非常內疚」，但網友並不買帳。

陳德容上《浪姐6》，一度沒有隊長選入組，表情超尷尬。（翻攝自微博）陳德容上《浪姐6》，一度沒有隊長選入組，表情超尷尬。（翻攝自微博）

節目最新一集她不再是隊長，面對各組隊長選人，無人亮燈挑選她，她自己倒先選了王珞丹這隊，卻被委婉拒絕，讓她一瞬間垮臉。最後她加入吳宣儀擔任隊長的隊伍，一反常態，相當謙遜說「我可以被妳調教」、「一切任憑安排」，後續表現讓網友很期待。

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