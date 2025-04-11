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數度傳想復婚趙麗穎！馮紹峰帶兒看病「1舉動」洩真實關係

馮紹峰（左）與趙麗穎（右）於2021年宣布離婚。（翻攝自微博）馮紹峰（左）與趙麗穎（右）於2021年宣布離婚。（翻攝自微博）

張宇嫺／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕中國男星馮紹峰與女星趙麗穎於2021年宣布結束3年婚姻，因聚少離多分開，離婚後兒子「想想」交由男方照顧，近日被拍到帶兒子前往醫院就診，之後便讓兒子坐著趙麗穎的車離開，兩人接力照顧兒子，雖然無緣當夫妻，但仍維持家人般的好關係。

馮紹峰與趙麗穎合力照顧兒子。（翻攝自微博）馮紹峰與趙麗穎合力照顧兒子。（翻攝自微博）

中國狗仔「吃瓜少女張小寒」近日曝光畫面，捕捉到馮紹峰身穿黑衣、戴黑帽及口罩，低調現身兒童醫院，似乎是帶兒子就診。診療結束後，他將兒子交給開車前來的趙麗穎，自己則獨自離開，此舉也被外界猜測是為了「避嫌」。

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事實上，馮紹峰與趙麗穎分開後一直保持良好關係，由於兩人因孩子互動頻繁，即使離婚4年也數度傳出復合。不過，馮紹峰在去年被狗仔拍到與一名女子十指緊扣走在街上，兩人一路有說有笑，看起來相當甜蜜，但馮紹峰始終未正面回應消息。

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