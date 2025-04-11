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娛樂 最新消息

黃曉明崩壞凸肚消失！狂甩25公斤秀8塊肌對比照驚人

黃曉明。（翻攝自微博）黃曉明。（翻攝自微博）

張宇嫺／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕47歲黃曉明近來風波不斷，先前才因公開認愛小14歲網紅葉珂接連爆出爭議，上個月又被影射再澳門豪賭欠債46億，不過他的心情似乎並未受到太大影響，昨（10）在社交媒體曬出減肥前後對比照，驚人成果掀起網友瘋傳。

黃曉明為戲增胖。（翻攝自微博）黃曉明為戲增胖。（翻攝自微博）

黃曉明日前在社交媒體曬出4張照片，並透露「前兩張為了戲增肥減肥，前後相差大概50斤（約25公斤）！後兩張日常健身圖，給自己留個紀念～」從照片中可見，他從原本精瘦的身材一度變得圓潤，不僅臉明顯圓了一圈，還有圓肩及凸肚。隨後他再度瘦身成功，展現健身成果的照片，8塊腹肌及胸肌線條清晰分明，前後反差相當驚人。

黃曉明健身有成。（翻攝自微博）黃曉明健身有成。（翻攝自微博）

照片曝光後立即登上微博熱搜，引起大批網友讚嘆，「對比真的是很明顯，黃曉明瘦下來身材好更加帥氣」、「這才一個好演員該有的樣子」、「為了新戲減肥增肥，真是不容易啊」，另外也有不少人歪樓吐槽，「為什麼要露內褲，不理解」、「為什麼健身的人喜歡內褲露外面」。

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