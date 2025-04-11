苗可麗慘變洗碗工！夜市「路邊洗碗」被目睹

胡宇威（左起）、苗可麗、禾浩辰、蔡昌憲、蔡凡熙與特別來賓李李仁採收白玉蘿蔔。（華視提供）

〔記者林欣穎／台北報導〕苗可麗、胡宇威、蔡昌憲、禾浩辰、蔡凡熙錄製華視、三立《我們這一攤2》，最新一集將於中壢夜市開賣「寶堡瓜瓜叫」，將該集指定食材地瓜加入料理中；第七集則前往高雄六合夜市，帶來美味炸旗魚黑輪和甜不辣，在當地掀起一陣美食風暴。

為了一雪賣牛排慘敗之恥，配合上第六集題目食材地瓜，眾人決定將地瓜泥與漢堡肉排驚喜結合，推出「寶堡瓜瓜叫」，一經推出就好評不斷，饕客們驚喜大誇：「第一次吃到，口味很特別。」大排長龍的顧客，讓特別來賓「Janet」謝怡芬忙翻直喊：「時差都沒了，調時差最好的方法，就是一直服務別人。」爆火的生意，也讓苗可麗幾度蹲坐路邊洗碗，讓一旁粉絲好心疼，紛紛加油吶喊：「我們可以幫忙洗！」苗可麗感動直呼：「真的很感謝粉絲們的支持，但該做的還是得自己做。」

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苗可麗成洗碗工蹲坐路邊洗碗。（華視提供）

本集要將指定食材美濃特產「白玉蘿蔔」，融入炸旗魚黑輪和甜不辣中，在蘿蔔採收的過程中，主廚胡宇威眼尖發現特別來賓李李仁裝扮成農工小帥混入其中，二廚禾浩辰直言：「真的完美融入，大家都超專心在採收，完全沒發現。」李李仁的加入讓攤主們又驚又喜，蔡昌憲驚呼：「李仁哥體力超好，有他加入在體力這件事上，就先贏一半！」李李仁的加入讓攤主們士氣大漲，帶著高昂鬥志前進六合夜市。

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為讓攤主們能更了解蘿蔔，蘿蔔田的班長夫人阿妹，親手製作老菜脯湯給攤主們品嘗，還加碼製作蘿蔔絲煎蛋給大家享用，主廚胡宇威更轉任阿妹的二廚協助煎蘿蔔絲蛋，首度擔綱二廚的胡宇威表示：「我好像可以體會平常禾浩辰、蔡昌憲、蔡凡熙他們的感受了。」翻蛋技術一流的胡宇威，被阿妹連誇四遍好棒棒！滿滿的情緒價值讓胡宇威靦腆尬笑，逗得一旁眾人笑到合不攏嘴。

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