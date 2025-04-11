晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

苗可麗慘變洗碗工！夜市「路邊洗碗」被目睹

胡宇威（左起）、苗可麗、禾浩辰、蔡昌憲、蔡凡熙與特別來賓李李仁採收白玉蘿蔔。（華視提供）胡宇威（左起）、苗可麗、禾浩辰、蔡昌憲、蔡凡熙與特別來賓李李仁採收白玉蘿蔔。（華視提供）

〔記者林欣穎／台北報導〕苗可麗、胡宇威、蔡昌憲、禾浩辰、蔡凡熙錄製華視、三立《我們這一攤2》，最新一集將於中壢夜市開賣「寶堡瓜瓜叫」，將該集指定食材地瓜加入料理中；第七集則前往高雄六合夜市，帶來美味炸旗魚黑輪和甜不辣，在當地掀起一陣美食風暴。

為了一雪賣牛排慘敗之恥，配合上第六集題目食材地瓜，眾人決定將地瓜泥與漢堡肉排驚喜結合，推出「寶堡瓜瓜叫」，一經推出就好評不斷，饕客們驚喜大誇：「第一次吃到，口味很特別。」大排長龍的顧客，讓特別來賓「Janet」謝怡芬忙翻直喊：「時差都沒了，調時差最好的方法，就是一直服務別人。」爆火的生意，也讓苗可麗幾度蹲坐路邊洗碗，讓一旁粉絲好心疼，紛紛加油吶喊：「我們可以幫忙洗！」苗可麗感動直呼：「真的很感謝粉絲們的支持，但該做的還是得自己做。」

苗可麗成洗碗工蹲坐路邊洗碗。（華視提供）苗可麗成洗碗工蹲坐路邊洗碗。（華視提供）

本集要將指定食材美濃特產「白玉蘿蔔」，融入炸旗魚黑輪和甜不辣中，在蘿蔔採收的過程中，主廚胡宇威眼尖發現特別來賓李李仁裝扮成農工小帥混入其中，二廚禾浩辰直言：「真的完美融入，大家都超專心在採收，完全沒發現。」李李仁的加入讓攤主們又驚又喜，蔡昌憲驚呼：「李仁哥體力超好，有他加入在體力這件事上，就先贏一半！」李李仁的加入讓攤主們士氣大漲，帶著高昂鬥志前進六合夜市。

相關新聞：溫昇豪看戀綜坐不住！突爆走怒喊「眼睛瞎了」

為讓攤主們能更了解蘿蔔，蘿蔔田的班長夫人阿妹，親手製作老菜脯湯給攤主們品嘗，還加碼製作蘿蔔絲煎蛋給大家享用，主廚胡宇威更轉任阿妹的二廚協助煎蘿蔔絲蛋，首度擔綱二廚的胡宇威表示：「我好像可以體會平常禾浩辰、蔡昌憲、蔡凡熙他們的感受了。」翻蛋技術一流的胡宇威，被阿妹連誇四遍好棒棒！滿滿的情緒價值讓胡宇威靦腆尬笑，逗得一旁眾人笑到合不攏嘴。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中