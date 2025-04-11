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娛樂 最新消息

溫昇豪看戀綜坐不住！突爆走怒喊「眼睛瞎了」

〔記者林欣穎／台北報導〕三立與世新大學打造首檔產學合作戀愛實境節目《戀愛，重修中》，節目主打「零腳本、最抓馬」，真實呈現戀愛中的人性拉鋸。節目由温昇豪、謝祖武擔任觀察員，邀請10位單身男女化身「戀愛重修生」，重返校園、重新學習愛情課題。

溫昇豪擔任節目觀察員。（三立提供）溫昇豪擔任節目觀察員。（三立提供）

《戀愛，重修中》第一集的配對結果讓眾人完全摸不著頭緒，對於外型亮眼的張雅惟，温昇豪直言：「以她這麼亮麗的外表，男性荷爾蒙不發作才奇怪，我才不相信！」然而，鄭煒的行為卻讓現場觀眾震驚，彷彿變成了大型修羅場，搞得女生不解、觀察室的嘉賓們也全亂了套，搞瘋了所有藝人。

相關新聞：温昇豪錄戀綜突「三字經開罵」！謝祖武偷虧兒子生存率為零

温昇豪和謝祖武甚至表示自己「眼睛瞎了，白混了！絕對讓觀眾摸不到頭緒。」温昇豪更在攝影棚爆氣，質問節目組是否有劇本，完全不相信這一切是自然發展，並表示自己所有的戀愛經驗法則在這裡完全不適用。導演吳美玲表示未來的發展可用「各有各的目的，各有各的算計」來形容，就是一場戀愛的宮鬥展開。

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