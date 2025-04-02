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温昇豪錄戀綜突「三字經開罵」！謝祖武偷虧兒子生存率為零

郭鎮奇（左起）、柳姿廷、謝祖武、温昇豪出席首映記者會。（三立提供）郭鎮奇（左起）、柳姿廷、謝祖武、温昇豪出席首映記者會。（三立提供）

〔記者林欣穎／台北報導〕謝祖武、温昇豪、節目素人柳姿廷、郭鎮奇今（2）日出席三立集團與世新大學《戀愛，重修中》首映記者會，謝祖武、温昇豪直呼年輕人都很會玩，謝祖武還偷虧兒子謝展榮，如果去戀綜生存率應該為零。

謝祖武被問到如果22歲兒子謝展榮（圖）來參加戀綜，謝祖武秒回兒子生存率應該幾乎為零。（資料照，記者胡舜翔攝）謝祖武被問到如果22歲兒子謝展榮（圖）來參加戀綜，謝祖武秒回兒子生存率應該幾乎為零。（資料照，記者胡舜翔攝）

謝祖武、温昇豪在節目中擔任觀察員，直呼現在年輕人玩很大，温昇豪更一度在攝影棚中罵髒話，而謝祖武被問到如果22歲兒子謝展榮來參加戀綜，謝祖武秒回兒子生存率應該幾乎為零，「我覺得他對感情是一個懶惰的人，與其傷腦筋不如遠離。」至於會不會擔心兒子遇到渣女，謝祖武看得很開：「不會阿，那也是一種福氣，要為自己的選擇去負責任。」不過由於兒子住校，他也沒特別關心對方是否交了女友。

謝祖武（左）、温昇豪在節目《戀愛，重修中》中擔任觀察員。（三立提供）謝祖武（左）、温昇豪在節目《戀愛，重修中》中擔任觀察員。（三立提供）

温昇豪則表示，女兒年紀尚小，目前的偶像仍然是他這位爸爸，也不熱衷追星，但只要她想看某位歌手的演唱會，他一定會盡力滿足她。而好友曾國城日前屢陷負面爭議，温昇豪被問到有沒有關心對方，他則說自己比較在意川普關稅議題、未多作回應。

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三立攜手世新大學打造首檔合作戀愛實境節目《戀愛，重修中》，節目邀請10位單身男女化身「戀愛重修生」重返校園，重新學習愛情的課題。節目特別設立「戀愛偵查團」，由謝祖武、温昇豪、林映唯領軍，透過細膩的觀察與推理，解析戀愛重修生們錯綜複雜的感情線，一起見證愛情最真實的模樣。《戀愛，重修中》將於4月5日起，每週六晚間10點於三立都會台播出。

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