王思佳再發聲！丈夫隱私遭挖見光 心碎護愛「人品最重要」

王思佳護丈夫再發聲。（資料照，記者胡舜翔攝）

〔記者邱奕欽／台北報導〕王思佳連日來不平靜，尤其美籍華裔丈夫Joe的職業及身份突遭外界關注，面對甚囂塵上的各方輿論，她今（11日）發聲澄清「我從沒自己說過我嫁了豪門！」然而，許多網友見狀更爲她感到不公，同時也紛紛獻上鼓勵表態力挺。對此，王思佳收到外界的關心問候，也大方地逐一做出回應。

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輿論仍持續擴大，網友A表示「我覺得妳嫁的比很多女藝人好，嫁給愛妳又尊重妳的男人，比什麼都還重要，不是嫁給豪門就是好，工作有認真做就好！覺得更喜歡妳了加油。」面對雪中送炭，王思佳也直言「我覺得結婚這件事情沒有在比較誰嫁的比較好，人品才是最重要的！ 」

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不僅如此，網友B更直指「你真的很愛你老公，司機你都願意嫁，為了家庭也很認真直播賺錢，你很棒！」對此，王思佳則回應「不管是什麼職業，只要是正當的都可以，千萬不要是那種騙朋友錢去投資，然後死不還錢的，那種人才不能嫁知道嗎？」見丈夫無端遭推上風口浪尖，王思佳心碎再發聲「怎麼針對我都可以，因為我是公眾人物，但我的家人值得他們應有的隱私和被尊重！」

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