晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

王思佳再發聲！丈夫隱私遭挖見光 心碎護愛「人品最重要」

王思佳護丈夫再發聲。（資料照，記者胡舜翔攝）王思佳護丈夫再發聲。（資料照，記者胡舜翔攝）

〔記者邱奕欽／台北報導〕王思佳連日來不平靜，尤其美籍華裔丈夫Joe的職業及身份突遭外界關注，面對甚囂塵上的各方輿論，她今（11日）發聲澄清「我從沒自己說過我嫁了豪門！」然而，許多網友見狀更爲她感到不公，同時也紛紛獻上鼓勵表態力挺。對此，王思佳收到外界的關心問候，也大方地逐一做出回應。

相關新聞：王思佳喊冤「沒說嫁豪門」 陳沂揭1關鍵痛批：每次翻車都硬拗

輿論仍持續擴大，網友A表示「我覺得妳嫁的比很多女藝人好，嫁給愛妳又尊重妳的男人，比什麼都還重要，不是嫁給豪門就是好，工作有認真做就好！覺得更喜歡妳了加油。」面對雪中送炭，王思佳也直言「我覺得結婚這件事情沒有在比較誰嫁的比較好，人品才是最重要的！ 」

相關新聞：王思佳疑開轟爆料者「臭綠茶」！藏話外音：肖想別人老公

不僅如此，網友B更直指「你真的很愛你老公，司機你都願意嫁，為了家庭也很認真直播賺錢，你很棒！」對此，王思佳則回應「不管是什麼職業，只要是正當的都可以，千萬不要是那種騙朋友錢去投資，然後死不還錢的，那種人才不能嫁知道嗎？」見丈夫無端遭推上風口浪尖，王思佳心碎再發聲「怎麼針對我都可以，因為我是公眾人物，但我的家人值得他們應有的隱私和被尊重！」

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中