王思佳疑開轟爆料者「臭綠茶」！藏話外音：肖想別人老公

王思佳。（資料照）

胡御柔／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕女星王思佳的老公Joe近日成為外界議論焦點，被爆根本不是富商，甚至外傳他是司機又是保鑣，王思佳今（11）親上火線回應，強調從未說過自己嫁入豪門。有不少網友替她抱屈，直呼王思佳到底是惹到誰，而王思佳則語帶玄機表示：「沒辦法，誰叫我們就是踢爆了綠茶。」

王思佳過去常被貼上豪門標籤，不過近期被爆出老公Joe不是富商而是司機，王思佳心疼老公成為輿論焦點，強調自己沒說過是嫁入豪門，Joe則發聲表示因簽屬保密協議無法對外說明真實職業，但自己並非司機，王思佳也在社群上回應網友留言，「你可以不喜歡我，但你不能隨意往我身上潑髒水，也不要栽贓，我沒有說過的話。」

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王思佳回應網友。（翻攝自threads）

而面對突如其來的爆料，有網友替她抱屈，認為是有心人再帶風向，王思佳則說「誰叫我們就是踢爆了綠茶。」還有網友表示：「要多江郎才盡沒有題材才需要靠關注別人老公獲得頭版？ 那他確實成功刷起一波版面了。偷光者，心裡肯定是扭曲的」，而王思佳則回應：「沒辦法這個世界就是有專門肖想別人老公的臭綠茶。」

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