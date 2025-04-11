晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

王思佳疑開轟爆料者「臭綠茶」！藏話外音：肖想別人老公

王思佳。（資料照）王思佳。（資料照）

胡御柔／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕女星王思佳的老公Joe近日成為外界議論焦點，被爆根本不是富商，甚至外傳他是司機又是保鑣，王思佳今（11）親上火線回應，強調從未說過自己嫁入豪門。有不少網友替她抱屈，直呼王思佳到底是惹到誰，而王思佳則語帶玄機表示：「沒辦法，誰叫我們就是踢爆了綠茶。」

王思佳過去常被貼上豪門標籤，不過近期被爆出老公Joe不是富商而是司機，王思佳心疼老公成為輿論焦點，強調自己沒說過是嫁入豪門，Joe則發聲表示因簽屬保密協議無法對外說明真實職業，但自己並非司機，王思佳也在社群上回應網友留言，「你可以不喜歡我，但你不能隨意往我身上潑髒水，也不要栽贓，我沒有說過的話。」

王思佳回應網友。（翻攝自threads）王思佳回應網友。（翻攝自threads）

而面對突如其來的爆料，有網友替她抱屈，認為是有心人再帶風向，王思佳則說「誰叫我們就是踢爆了綠茶。」還有網友表示：「要多江郎才盡沒有題材才需要靠關注別人老公獲得頭版？ 那他確實成功刷起一波版面了。偷光者，心裡肯定是扭曲的」，而王思佳則回應：「沒辦法這個世界就是有專門肖想別人老公的臭綠茶。」

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中