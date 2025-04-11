晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

美翻！「中職最正MC」額頭終於露了 新造型曝光網狂讚

艾融中分瀏海新造型亮相。（翻攝自IG）艾融中分瀏海新造型亮相。（翻攝自IG）

張宇嫺／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕有「中職最正MC」之稱的艾融，目前不僅是樂天桃猿的MC，也是職籃啦啦隊慕獅女孩的成員，近期在演藝圈主持也廣受好評。昨（10）日她在社群平台上發出貼文展露新造型，一頭黑長直搭配中分瀏海，身穿Bra Top搭配外衫，顯得氣質中又帶點性感。

相關新聞：李珠珢32秒廣告「超仙側顏」爆擊！2台詞網笑翻：不要鬧女神

艾融之前多以齊瀏海造型活動。（翻攝自IG）艾融之前多以齊瀏海造型活動。（翻攝自IG）

艾融2024年都是以齊瀏海造型活動，但後來似乎不再修剪瀏海，任其留長。她表示自己是一位喜歡換造型的牡羊女，近期的照片中可以看到她都是以中分瀏海做為造型，相當修飾臉型，再加上粉嫩的妝容，很難看出已年過30。

艾融身穿Bra Top出席慕獅女孩日。（翻攝自IG）艾融身穿Bra Top出席慕獅女孩日。（翻攝自IG）

另外在貼文中艾融也提到：「第一次參加慕獅女孩日，謝謝大家的美照」，美麗身姿都被粉絲捕捉到。不少粉絲在看到照片後紛紛留言：「太甜太可愛啦！」、「新造型真的美」、「美呆了」、「看到新髮型已經戀愛了」、「身材好好，眼睛迷人」。

在 Instagram 查看這則貼文

林艾融（@irenelin0413）分享的貼文

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中