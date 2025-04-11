美翻！「中職最正MC」額頭終於露了 新造型曝光網狂讚

艾融中分瀏海新造型亮相。（翻攝自IG）

張宇嫺／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕有「中職最正MC」之稱的艾融，目前不僅是樂天桃猿的MC，也是職籃啦啦隊慕獅女孩的成員，近期在演藝圈主持也廣受好評。昨（10）日她在社群平台上發出貼文展露新造型，一頭黑長直搭配中分瀏海，身穿Bra Top搭配外衫，顯得氣質中又帶點性感。

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艾融之前多以齊瀏海造型活動。（翻攝自IG）

艾融2024年都是以齊瀏海造型活動，但後來似乎不再修剪瀏海，任其留長。她表示自己是一位喜歡換造型的牡羊女，近期的照片中可以看到她都是以中分瀏海做為造型，相當修飾臉型，再加上粉嫩的妝容，很難看出已年過30。

艾融身穿Bra Top出席慕獅女孩日。（翻攝自IG）

另外在貼文中艾融也提到：「第一次參加慕獅女孩日，謝謝大家的美照」，美麗身姿都被粉絲捕捉到。不少粉絲在看到照片後紛紛留言：「太甜太可愛啦！」、「新造型真的美」、「美呆了」、「看到新髮型已經戀愛了」、「身材好好，眼睛迷人」。

在 Instagram 查看這則貼文 林艾融（@irenelin0413）分享的貼文

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