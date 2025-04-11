李珠珢32秒廣告「超仙側顏」爆擊！2台詞網笑翻：不要鬧女神

李珠珢接下全家便利商店的廣告代言。（翻攝自YT）

羅子秦／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕韓籍啦啦隊女神李珠珢加入中職富邦悍將啦啦隊颳起旋風，一舉一動備受關注，近日接下全家便利商店廣告代言，短短32秒的廣告中，不僅絕美側顏掀起熱議，女神講的2句台詞大玩諧音梗，讓不少網友聽完笑翻直呼「轉太硬」。

李珠珢廣告中的2句台詞引起討論。（翻攝自Y）

全家便利商店10日上傳這支廣告影片，只見李珠珢對著鏡頭自我介紹「我是李珠珢」，接著開始優雅地喝起水，畫面從脖子一路帶到臉部，完美側顏令人目不轉睛。與此同時，李珠珢也旁白配音念著自己的名字「李珠珢…李珠珢…李珠珢」，總共念了8次且越念越快，最後竟變成台語的「喝水」，李珠珢最後對著鏡頭喊出「我愛喝水！（台語）」。

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廣告一曝光便湧入大批網友朝聖討論，不少人笑翻留言，「這諧音梗也太牽強了吧！不要亂搞我們珠珠寶貝！」、「全家可以再混一點哈哈哈，笑死」、「珠珠實在太可愛了，喝個水都這麼甜，諧音梗也太酷了」、「誰想的…諧音梗轉太硬！」、「完了，我被洗腦了，全家你成功了」。

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