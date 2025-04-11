宥勝高調復出「老婆還力挺」 隋棠嚴肅痛斥「荒謬」：傷害不是用愛就可以克服

隋棠今出席國家地理服飾世界地球日活動。（記者王文麟攝）

〔記者蕭方綺／台北報導〕隋棠今出席國家地理服飾世界地球日活動，恰巧宥勝之前曾說要在4月22日世界地球日拍影片高調復出，後來遭炎上，活動取消，但2人除了過往合作戲劇，這回都恰巧和世界地球日搭上邊，問宥勝高調復出，隋棠表情嚴肅痛斥：「不管是他的發言或是另一半的發言，完全不恰當，沒有站在受害者的角度。」

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隋棠表示看到宥勝拍的復出影片覺得很荒謬。（記者王文麟攝）

她指出自己看到宥勝拍的復出影片覺得荒謬，表示：「這不是普通罪犯，算是性侵害（但宥勝對公司女員工襲胸、強吻，演藝工作全丟，係遭依強制猥褻起訴，法律上並非性侵）。」接著沉默幾秒並嘆口氣說：「這不是隨意可以淡化掉的事，造成別人的傷害是永久性，不是用愛就可以克服，不是一個虛無飄渺的道歉就能解決。」隋棠坦言她和宥勝拍完戲之後沒私交，僅有次宥勝要送年節禮，問她聯絡方式，但隋棠沒有回應。



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而隋棠今現身時看得出來身材較過往挺拔許多，她透露近來3個月從50公斤增重到57公斤，主要想要提升肌肉量，「我想要變成一個強壯的媽媽，希望自己是個有體力和小孩玩的媽媽。」因此開始調整運動菜單，改變訓練方式，也吃健康、原型食物，她之後目標則是想降體脂肪。

隋棠表示有努力在提升肌肉量，希望能變成一位強壯的媽媽。（記者王文麟攝）

此外，呼應「世界地球日」，隋棠一直以身作則，包括洗手抹完肥皂後，先關水龍頭來節約用水，她說先前有幾次趕時間沒有關水龍頭，被孩子們看到，遭提醒：「媽媽妳水沒有關，很浪費水，要愛護地球。」讓她聽了很慚愧。

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