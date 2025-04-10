宥勝拍片高調復出 大牙痛批二度傷害

大牙擔任現代婦女基金會影像性暴力防治倡議大使。（記者陳奕全攝）

〔記者蕭方綺／台北報導〕「大牙」周宜霈昨擔任現代婦女基金會影像性暴力防治倡議大使，宣導「停止影像性暴力」。被問到前陣子曾國城、徐乃麟為黃子佼緩頰時曾說「給他留一口飯吃」一事，她認為這番話很諷刺，感慨表示「可不可以留一口飯給所有的受害者吃，我都要沒飯吃，要留給誰吃？」

大牙透露，自2023年6月指控陳建州性騷擾後，至今快2年，只有零星工作找上門，算下來月收僅一萬多元，加上跨海報案、心理諮商等已花了百萬老本，目前戶頭見底，她幽幽說：「我真的很想要拍戲，但明顯是因為講這些事（意指#metoo事件）影響工作。」希望之後可以接拍八點檔。

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而宥勝近日拍影片高調復出，她嚴肅指出宥勝的行為是「二度傷害受害者」，對於宥勝老婆全力支持老公復出，大牙坦言很難想像若她是加害者的家人會怎做，再次強調「對於加害者的行為絕對是譴責，沒有什麼要容忍。」

※尊重身體自主權 請撥打113、110※

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