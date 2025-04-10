宥勝宣告復出挨轟！老婆喊話：相信愛能超越一切

宥勝近日正式宣告復出，老婆慈惠也發聲支持。（翻攝自臉書）

羅子秦／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕藝人宥勝2023年6月爆出曾對公司女員工襲胸、強吻，依強制猥褻起訴，最終二審被判處8個月刑期，但宣告緩刑5年、須向公庫支付200萬元，演藝事業全停擺。時隔22個月，宥勝於7日正式宣告復出，遭到外界抵制，對此，宥勝的老婆慈惠也發聲了。

宥勝在影片中提到老婆慈惠，感激表示「她真的很偉大」。（翻攝自臉書）

宥勝的老婆慈惠在臉書發文回應近期的風波。（翻攝自臉書）

宥勝在復出影片中提到老婆慈惠，他感激表示「她真的很偉大」，慈惠也對外低調表示，會支持老公做自己熱愛的事情，後續也在臉書發文，「這個世界的聲音太多，多到你很難分辨真假，我們能做的就是穩住自己的內心，照顧好那些真正在乎你與你在乎的人。我始終相信愛能超越一切。希望有一天有話語權的每個你，都願意傳遞更多愛的力量，謝謝大家的指教，感恩一切」。

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