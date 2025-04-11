扛過政治炎上！賀瓏曝《夜夜秀》「轉虧為盈」 突點名羅志祥吐內情

賀瓏出席家電品牌活動。（記者林欣穎攝）

〔記者林欣穎／台北報導〕賀瓏今（11）日出席家電活動，由他主持的網路節目《賀瓏夜夜秀》第二季迎來尾聲，他今也透露第三季規劃，坦言這季比第一季好，終於轉虧為盈，如今還接下家電品牌大使，今賀瓏被問及價碼，他幽默表示：「2位數！15塊，好啦，認真講我不知道」。

《賀瓏夜夜秀》第一季以政治議題為主，卻屢因敏感話題遭到炎上，第二季轉攻演藝圈，邀請藝人歌手上節目，賀瓏今露面表示第二季已經錄完，會播到禮拜天結束，談及第三季，賀瓏表示會希望有，但還是要看公司，笑說要先問一圈看有沒有金主爸媽要贊助節目，至於話題是否會談回政治？賀瓏認為要看時間點，「如果是今年開始做《夜夜秀》就沒有什麼好做的，還沒選舉。」賀瓏還提到他最想邀羅志祥來上節目，「但小豬我抱著錢找他他也不來。」

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賀瓏出席家電品牌活動。（記者林欣穎攝）

《夜夜秀》第二季砲火明顯小了許多，賀瓏表示這季沒有賠錢、成功有了收入，不過若要加上上一季的虧損，節目其實還沒賺回來，他也聊到來賓在單元「酸民百萬富翁」贏得的獎金也是真的有發出，像是導演李康生就成功抱回25萬獎金，「他從不讓別人知道他家地址的，但為了拿到現金他特別給我了，（李康生）家很酷，他好像有對外公佈過他的家想要改造成美術館，然後他正在努力中，據說我給他這25萬之後，可以加速他成立美術館。」

日前YTR家寧與Andy舊愛互撕，賀瓏表示與兩人並不熟，只有在走鐘獎上見過面，「對他們的印象，就覺得他們長得很高，讓我很有壓力。」賀瓏也談及與薩泰爾的合約笑稱自己應該要小心的，但已經簽了，和公司是兩年一次約；而他過去與同為喜劇演員的前女友龍龍也曾有過風波、幾度登上媒體版面，今聽聞龍龍要辦專場低調表示是「Good news」，也說與對方目前沒有聯絡。

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