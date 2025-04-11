楊丞琳稱「父母是廣東人」秀粵語 中網狂搖頭：口音超怪

胡御柔／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕女星楊丞琳昔日在中國節目脫口「我在台北長大，但我是廣東人」，並稱「其實我在台灣沒吃過什麼海鮮」，掀起眾怒；她近日忙於世界巡迴演唱會《LIKE A STAR》，接受媒體訪問時，不僅表示父母都是廣東人，還對著鏡頭大秀粵語，不過影片曝光後，引起中國網友熱議。

楊丞琳登上港媒《TVB娛樂新聞台》受訪。（翻攝自YT）

楊丞琳時隔7年再次於香港開演唱會，近日接受港媒《TVB娛樂新聞台》訪問時，全程以粵語與主持人溝通，值得注意的是，她指出，廣東話是自己生命的一部分，因為父母都是廣東人，父親從小就教她說粵語，雖然不是講的很好，但是覺得與廣東話很親近。她也坦言，自己的廣東話退步不少，因為平時沒機會練習。

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影片曝光後，立刻引起討論，不少粉絲認為楊丞琳全程說粵語相當有誠意，且勇於嘗試值得嘉獎，但是也有不少中國網友聽後直搖頭，直言「感覺她講廣東話很用力，就很奇怪」、「爸媽都是廣東人，為什麼在台灣」、「確實不標準」、「口音超怪」。

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