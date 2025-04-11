每月開銷燒30萬！屈中恆「兼跑外送」 老婆賣便當補貼

〔記者林欣穎／台北報導〕于美人主持東森超視新節目《美人餐桌》正式開錄，攜手專業命理師團隊，打造全台首創最時尚的命理節目。首錄邀請到屈中恆、李明川、夏宇童等藝人來賓，暢談人生各種遭遇，屈中恆竟自爆每月開銷超驚人每月要燒30萬。

屈中恆自爆家中開銷每月30萬，親跑外送省錢補家用。（東森超視提供）

節目中聊到「你的財運黑洞在哪裡？」屈中恆自爆每月家中開銷要花30萬，「4個小孩學費一年還要40萬，加上老婆開店，壓力山大！為省錢，我只好親自跑外送！」李明川也吐露相同煩惱，他表示總和前任當朋友，因為覺得對方付出許多青春。他更分享，某任前任的媽媽，某天傳訊說買房頭期款還差50萬，想跟他借，心軟的他便答應了。沒想到對方竟捲款失聯！事後才得知，對方根本沒買房，而是帶著錢跑路，連親戚也受害。

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于美人全新節目《美人餐桌》4月28日超視首播。（東森超視提供）

談及製作節目的初衷，于美人表示：「我們相信，人生所有的事情，沒有一頓飯不能解決的，如果一頓不夠，那就吃兩頓！《美人餐桌》將在餐桌上，與大家聊命理、人生及性格，更重要的是，在這個混亂的時代，找到心靈平靜的方法。」她也強調，節目將透過多位命理專家的專業分析，為觀眾指點迷津、找到方向，提供實用的開運方法，幫助大家提升自我、掌握好運。此外，為祈求節目開錄順利、收視長紅，于美人更親身參與大甲媽祖遶境，以虔誠之心扛轎、跪拜媽祖祈求庇佑。《美人餐桌》將於4月28日起，每週一至週五晚上8點，在東森超視33頻道播出。

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