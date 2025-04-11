晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 電視

每月開銷燒30萬！屈中恆「兼跑外送」 老婆賣便當補貼

〔記者林欣穎／台北報導〕于美人主持東森超視新節目《美人餐桌》正式開錄，攜手專業命理師團隊，打造全台首創最時尚的命理節目。首錄邀請到屈中恆、李明川、夏宇童等藝人來賓，暢談人生各種遭遇，屈中恆竟自爆每月開銷超驚人每月要燒30萬。

屈中恆自爆家中開銷每月30萬，親跑外送省錢補家用。（東森超視提供）屈中恆自爆家中開銷每月30萬，親跑外送省錢補家用。（東森超視提供）

節目中聊到「你的財運黑洞在哪裡？」屈中恆自爆每月家中開銷要花30萬，「4個小孩學費一年還要40萬，加上老婆開店，壓力山大！為省錢，我只好親自跑外送！」李明川也吐露相同煩惱，他表示總和前任當朋友，因為覺得對方付出許多青春。他更分享，某任前任的媽媽，某天傳訊說買房頭期款還差50萬，想跟他借，心軟的他便答應了。沒想到對方竟捲款失聯！事後才得知，對方根本沒買房，而是帶著錢跑路，連親戚也受害。

于美人全新節目《美人餐桌》4月28日超視首播。（東森超視提供）于美人全新節目《美人餐桌》4月28日超視首播。（東森超視提供）

談及製作節目的初衷，于美人表示：「我們相信，人生所有的事情，沒有一頓飯不能解決的，如果一頓不夠，那就吃兩頓！《美人餐桌》將在餐桌上，與大家聊命理、人生及性格，更重要的是，在這個混亂的時代，找到心靈平靜的方法。」她也強調，節目將透過多位命理專家的專業分析，為觀眾指點迷津、找到方向，提供實用的開運方法，幫助大家提升自我、掌握好運。此外，為祈求節目開錄順利、收視長紅，于美人更親身參與大甲媽祖遶境，以虔誠之心扛轎、跪拜媽祖祈求庇佑。《美人餐桌》將於4月28日起，每週一至週五晚上8點，在東森超視33頻道播出。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中