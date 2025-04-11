Soya認愛新歡9個月又情變 曝「兩任分手片」藏1巧合：有點可怕

Soya認愛新歡9個月宣布分手。（翻攝自YT）

胡御柔／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕馬來西亞網紅Soya去年與超強宣布分手，結束4年戀情，之後順利找到新男友「湛導」，不過昨（10）突然上傳影片坦言恢復單身，並透露兩次的分手影片竟然都是在同一天發布，讓她不禁直呼「有點可怕」。

Soya在影片中證實與湛導的戀情只維持9個月，雖然男方在前兩支影片仍有露面，但當時已經分手。她表示，目前兩人仍維持朋友關係，會選擇分開，是因為個性不太適合，坦言在上一段戀情中，自己因為太害怕失去一段關係而不敢表達真正的想法，這段戀情雖然學會做自己，但也因此經常吵架。

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不到一年再次宣布分手，讓Soya不禁自嘲「我是什麼分手系YouTuber嗎？」她表示自己仍渴望一份穩定的關係，「有時候我會比較急，可能多年在外面自己生活，對家人不太展現脆弱，很希望Mr.Right可以保護我，所以相對我對湛導有很多期待，有期待就會有失望。」

Soya提到自己分手後經常會陷入一種「空虛感」，當初與湛導交往也是因為剛好彼此都在低潮，互相依靠才走在一起。談及目前的心情，她表示已經恢復的差不多，也很長一段時間沒有好好享受單身生活，現在會試著學習「自己一個人就夠了」這件事，直呼「一切都是最好的安排」。

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